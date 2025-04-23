TECH WORLD館AI藝廊秀陳澄波郭雪湖等作品 遊客驚艷

玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館除大秀台灣科技實力，其中的AI藝廊以創新科技展示陳進、林玉山、郭雪湖「台展三少年」作品，也擬真再現台灣藝術家黃土水、陳澄波、李石樵、李梅樹、廖修平等人作品，有日籍遊客對台灣廟宇建築印象深刻。

2025年大阪世界博覽會主打「設計未來社會，共享美好生活」，TECH WORLD館聚焦共好理念，主題為連結世界、共創未來美好生活，同時透過生命、自然和未來3大劇場展演最新技術。

日本遊客窪田貴司今天接受中央社記者採訪時表示，30年前曾到台灣旅行，在嘉義搭乘阿里山小火車，一直覺得台灣人和土地很溫暖。他表示，TECHWORLD館展示從沒看過的台灣風景，並在AI藝廊看到台灣廟宇建築，是觀展印象最深刻的地方。

TECH WORLD館設有AI藝廊，透過面板擬真畫作技術，呈現陳進、林玉山、郭雪湖「台展三少年」的膠彩畫作品，其中陳進為閨秀畫家代表，膠彩畫「香蘭」展現女子盛裝端坐之姿；林玉山「蓮池」創作於1930年，以寫生手法描繪荷花、白鷺，堪稱日治時期台灣東洋畫的經典名作。

此外，AI藝廊將郭雪湖知名畫作「南街殷賑」與台北101地景融合，被玉山數位科技株式會社榮譽會長黃志芳視為最想推薦給外國觀光客的作品。黃志芳受訪表示，郭雪湖風格獨特，此次更以科技創新重新詮釋藝術。

「南街殷賑」創作於1930年，現由台北美術館典藏。根據台北美術館官網介紹，郭雪湖以誇張、戲劇化手法，描寫大稻埕迪化街霞海城隍廟口節慶熱鬧景象，呈現當時台灣商圈的繁華多元。

TECH WORLD館長邱揮立表示，AI藝廊展示雕塑、油畫、膠彩和版畫等知名作品，透過面板擬真技術近乎真實的呈現藝術家風格和細膩筆觸，擬真藝品為博物館、美術館等級。

邱揮立指出，其中膠彩畫為台灣許多畫家在日治時期所學習的創作媒材，也希望藉由在TECH WORLD館展出膠彩畫等相關作品，較能夠引起觀眾共鳴，展示作品也能反映台灣社會演變、街景變化等，讓觀眾進一步認識台灣藝術和文化。

此外，AI藝廊也展示台灣藝術家陳澄波「嘉義遊園地」、李石樵「市場口」、李梅樹「小憩之女」、廖修平「七爺八爺」、席德進「城門」等知名作品，台灣藝術家黃土水雕刻作品「甘露水」也透過面板擬真技術再現，令人驚艷。