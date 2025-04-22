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大立光員工分紅 平均每人58萬元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）去年全年獲利改寫歷史次高，2024年度員工酬勞分派46.65億元，年增46%，依去年底員工總數約8,000人估計，平均每人分得58.3萬元；2024年度董監酬勞3.49億元，年增44.6%，依六席董事及三席獨董估計，平均每位董事酬勞約3,887萬元。

大立光去年度的員工及董事酬勞均為歷史次高，也是五年來最佳水準。大立光去年度全年稅後純益259.15億元，年增45%，為歷史次高，每股純益（EPS）194.17元。

因應新產品研發腳步加快，維持競爭優勢，近年大立光研發金額逐年走揚，去年全年研發金額52.46億元，改寫新猷，年增25%，研發金額占營收比重拉高至8.82%，該比率也是歷來最高。

大立光2024年資本支出首度突破百億大關，達107億元，年增25%，改寫新猷。累計至今年首季為止，帳上現金達1,261億元，也是歷史新高。

針對新廠規劃，林恩平在元月中旬法說會上表示，新廠預計今年9月完工，不過目前沒有新的擴產計畫。

大立光 資本支出

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大立光 Q1每股純益48.28元

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