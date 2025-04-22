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台積電減碳...2030回到2020水準

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）昨（22）日在世界地球日宣布，因應嚴峻的氣候變遷挑戰，將依循科學基礎減量目標倡議（SBTi），承諾具企圖心，全面涵蓋直接、間接與價值鏈排放的減碳路徑。將以2025年為基準年，於2035年前達成符合SBTi企業淨零標準範疇一至範疇三的絕對減排目標。

台積指出，積極實踐淨零排放藍圖，預估2025年碳排達峰且逐步下降，2030年將回到2020年排放水準，達成全公司生產營運據點使用再生能源比率60%（RE60），2040年達成RE100，2050年達成淨零排放。

台積將致力達成符合STBi目標，針對製程直接排放（範疇一）方面，落實溫室氣體減量標竿作為，持續汰換與新設現址式溫室氣體處理設備、使用碳中和天然氣，已於4月取得第53個美國綠建築LEED金級及以上認證，認證面積居全球半導體產業之冠。削減能源間接排放（範疇二）方面，2023年台積宣布加速RE100進程，將原2050年全球營運 100%使用再生能源目標提前至2040年，擴大再生能源使用並多元化供應來源。

針對價值鏈上下游排放（範疇三），2023年台積首創再生能源聯合採購的創新模式，簽訂為期20年的200億度再生能源聯合採購長期合約。2024年啟動供應鏈減碳補助計畫，挹注資金支持在地第一階原物料供應商更新、汰換或新設相關設備／機台，預計削減45萬公噸碳排放。

再生能源 台積電

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