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AI全球布局 不怕短暫烏雲

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

全球AI基礎建設前景籠罩烏雲，台灣AI伺服器指標廠仍持續前進，包括鴻海（2317）、廣達、緯穎與緯創等仍在進行全球布局，並靜待川普政府關稅政策最終結果，AI伺服器相關供應鏈仍以北美市場為主要布局區域。

例如全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）已經宣布，攜手鴻海在德州休士頓興建超級電腦工廠，在德州達拉斯與緯創建設同類型的廠房，這兩座工廠預定將在未來12到15個月量產。

鴻海3月下旬代子公司鴻佰科技（Ingrasys Technology USA Inc.）公告，斥資1.42億美元（約新台幣47億元），取得德州休士頓土地及廠房，以因應營運需求。鴻海在威斯康辛州也擁有AI伺服器工廠，並在加州聖荷西設立研發中心，以接近客戶。

緯穎在2月底也公告，增資美國子公司WYMUS 3億美元（約新台幣96.97億元），因應在德州新購置廠房及建設所需。

這是緯穎首度在美國成立製造據點，在此之前，緯穎在美國本土僅有辦公室及技術支援中心，而且伺服器製造在北美市場之前主要是在墨西哥。

廣達美國的AI伺服器組裝廠位在加州與田納西州，2024年持續加碼投資加州廠微電網設備，以支應產能提升所需。因應客戶需求增加，廣達今年在美國持續擴充產能。

AI 伺服器 美國

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