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台積先進製程 幫客戶省錢…法人估全年可達71億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電先進製程是獲利來源，也成功幫助大客戶蘋果節省成本。圖為蘋果平價手機iPhone 16e。路透
台積電先進製程是獲利來源，也成功幫助大客戶蘋果節省成本。圖為蘋果平價手機iPhone 16e。路透

台積電（2330）先進製程是獲利來源，也成功助客戶節省成本。研調機構Counterpoint Research拆解蘋果平價手機iPhone 16e，自研零組件占總成本比大幅提升為40%，關鍵在導入台積電4奈米製程打造自研5G數據機晶片C1、射頻器件等，光是5G解決方案產品可讓每裝置省下10美元。法人看好，台積電先進製程能為客戶群持續創新，且降低生產成本。

不過，受地緣政治與關稅議題干擾，半導體景氣波動，台積電昨（22）日股價跌破820元，終場收816元，下跌19元，外資賣超7156張，連續五個交易日賣超，累計賣超逾3.3萬張，台積電ADR 23日早盤股價則上漲逾1%。

蘋果政策為自行研發晶片，處理器導入電腦產品，耕耘多年、受外界關注的5G數據機晶片C1採用台積電5奈米家族的N4P製程，並在新手機中採用，基頻晶片相關收發器則採用台積7奈米家族製程，業界更高度關注蘋果在手機中導入自研晶片效益。

Counterpoint Research指出，iPhone內部自行開發總元件成本以iPhone 16e最高，為40%。自研晶片包含基頻晶片、收發器和相關電源管理晶片（PMIC）。但最能節省成本的是蘋果5G數據機晶片解決方案，讓每裝置可省下10美元。

法人分析，若蘋果iPhone 16e出貨規模今年達到2,200萬支來看，可省下2.2億美元（相當於新台幣71.4億元），若後續更多iPhone導入，按照一年2億支規模來看，基頻晶片初估就可省下成本達20億美元（相當於新台幣650億元），相當可觀。但蘋果和高通還有合約限制，業界預期蘋果自研新款晶片將採逐步推進導入手機。

蘋果是台積電大客戶，也是台積電先進製程最大出海口。台積電7奈米以下先進製程營收占比已突破七成，達到73%，今年首季7奈米出貨占15%，5奈米36%，3奈米為22%，先進製程持續扮演獲利的引擎。台積電加碼美國千億美元投資，預估專案投資到位後，估三成2奈米以下先進製程產能將在亞利桑那廠生產，支援客戶包含蘋果、輝達、超微、高通與博通等需求。

台積電 晶片 蘋果

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