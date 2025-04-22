大立光改選 首見外部獨董…六席董事名單不變

全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）將於今年6月6日召開股東常會，全面改選六席董事及三席獨董。公司董事會公告董事（含獨立董事）被提名人名單。在三席獨立董事方面出現異動，分別為明通化學製藥前董事長張光道、台新證券前副總經理李淑憫、大立光前副總經理林進芳，首度有非大立光體系（包括前員工）的外部董事進入董事會。

在董事部分改選六席，被提名人分別為茂鈺紀念股份有限公司兩席法人代表林恩平、林恩舟，自然人梁忠仁、謝銘原、黃有執、陳俊明，維持四大家族結構不變。

大立光過去獨立董事多為前員工出任，外界曾質疑不夠「獨立」，投保中心還曾以投資人身分代表在大立光股東會上發言，點出大立光未採用電子投票、未逐案表決及董監事改選未採候選人提名制等建言，希望改善公司治理。近年大立光公司治理明顯改善，除了上述建議外，今年首度有外部董事進入董事會。

大立光三年前全面改選，大立光兩位創辦人林耀英及陳世卿退位，開啟世代交替新局，原執行長林恩平升任董座，技術長黃有執首度進入董事會，升任副董事長並兼任總經理，陳世卿之子陳俊明接棒進入董事會。

此次改選名單中，以張光道最受囑目，張光道為明通化學製藥現任董事，也是前董座，明通製藥是成立逾80年的老牌製藥廠，並以「明通治痛單」聞名，去年爆出經營權之爭，因二代家族成員鬩牆，創辦人二房次子張光明為首的股東，以改革之名發動改選，將堂弟張光道拉下董座，一個月後情勢再度逆轉，張光道結合二房長子張光雄等人欲搶回經營權。

由於明通製藥同樣位於台中南屯區，鄰近大立光營運總部，且大立光董事長林恩平過去學醫的背景，外界解讀，可能是因為過去學醫的人際脈絡，這次延攬張光道進入董事會擔任獨董。

據了解，儘管大立光創辦人林耀英已退居幕後，也退出董事會，目前僅擔任茂鈺紀念股份有限公司董事長職務，但高齡92歲的他，仍維持每天七點進公司的習慣，是大立光治軍嚴謹重要的「精神」領袖。