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亞馬遜AI投資縮手 牽動台鏈…傳出暫緩洽租部分資料中心

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蕭君暉／綜合報導
全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜雲端服務（AWS）傳出暫緩洽租部分資料中心。路透
全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜雲端服務（AWS）傳出暫緩洽租部分資料中心。路透

繼微軟傳出放緩投資AI基礎建設速度後，外媒披露，全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜雲端服務（AWS）也傳出暫緩洽租部分資料中心，海外地區影響尤甚，顯示川普關稅政策導致通膨疑慮，企業投資縮手，並牽動緯創（3231）、緯穎、廣達、鴻海、世芯-KY等亞馬遜AI供應鏈接單。

微軟先前傳出放緩投資AI的消息，讓全球AI股動盪，如今龍頭AWS也因關稅通膨疑慮而謹慎，使得AI產業再次籠罩烏雲。受相關消息影響，台股的AI指標股昨（22）日普遍重挫，緯創失守百元關卡，以98.8元收市，下跌4.2元或4.08%；世芯失守2,000元大關，下跌超過5.23%或110元，收1,995元。

亞馬遜傳暫緩洽租部分資料中心
亞馬遜傳暫緩洽租部分資料中心

法人指出，AWS擁有眾多台灣AI夥伴，包括緯創為Trainium平台AI伺服器主機板（L6）供應商，集團旗下緯穎則獨家供應機櫃組裝測試與整機系統（L10、L11），恐因亞馬遜縮手而受創。

另外，廣達、鴻海也都有AWS的AI伺服器組裝訂單；世芯為AWS提供AI晶片客製化設計服務，AWS並於去年5月參與世芯私募，投資約5.3億元認購約224張股票。

路透報導，富國銀行（Wells Fargo）最新報告指出，AWS近日暫緩洽租部分資料中心，海外地區尤受影響。

這家美國大型科技公司的舉動釋出了最新訊號，經濟前景不明，可能迫使多家公司的AI基礎建設支出轉趨保守，這些支出包括購買輝達昂貴的AI晶片。

富國銀行報告指出，AWS暫停洽租資料中心規模目前尚未明朗，但應該與微軟近期棄租的資料中心差不多。這顯示CSP開始對超大型資料中心的電力與機房資源租賃採取更謹慎的策略。

報告指出，AWS並非取消已簽租約，而是「消化」新近大量簽訂的合約，「對租賃大規模電力資源的行為更具選擇性」，要求租用容量的客戶更快決定預定交付時間，特別是預計要在2026年底前交付的運算資源。

對於相關報告，亞馬遜表示，戰略並未改變。AWS全球資料中心副總裁Kevin Miller透過LinkedIn貼文指出：「這只是例行性的容量管理，近期的擴張計畫沒有任何根本上的變化。」AWS先前今年資本支出將年增35%、達1,050億美元，強化AI與雲端運算基礎設施。

AWS執行長賈西（Andy Jassy）強調，AI與雲端領域的需求依然強勁，僅在明確成長訊號出現時才會投入資本。

投銀TD Cowen在3月曾指出，由於目前需求預估指向供給過剩，微軟在過去六個月間取消了在歐美興建、總計要用2GW（10億瓦）電力的資料中心項目。

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