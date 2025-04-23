大阪世博會 台灣科技上秀

玉山數位科技株式會社策劃大阪世博會展出的「TECH WORLD館」22日開幕，名譽會長黃志芳表示，展場內呈現台灣元素的半導體、AI亮點，他預期「TECH WORLD館」半年內衝百萬人次，讓世界看見台灣。

2025年大阪世博會近期登場，黃志芳指出，自4月13日世博開園以來，參觀人數已突破80萬人次，即使天候不佳，依然人潮不減、熱情不斷。「TECH WORLD館」自試營運以來創下佳績，已吸引超過4萬人次參觀，甚至出現多位「超級粉絲」連日排隊、熱血入館，人氣持續飆升。「TECH WORLD館」為台灣行銷，可望吸引更多人潮到台灣旅遊，實地感受台灣科技島的魅力。

大阪觀光局指出，預期此次博覽會將吸引2,800萬人參觀，其中350萬來自國外，估達2兆9,000億日圓（約新台幣6,900億元）的經濟效益。其中，來自台灣的「TECH WORLD館」，以科技為主題，比起周邊多個以國家為名的國家館都吸睛。

黃志芳22日開箱「TECH WORLD館」，該館展現台灣「生命、自然及科技」三大劇場效果，黃志芳期許，短期內可以衝到百萬參觀人次，讓國際都認識到台灣的生命力。

日本國際博覽會協會副事務總長高科淳也親臨「TECH WORLD館」祝賀，對融合科技與人文的展館特色印象深刻，他表示，在台豐富的自然人文景觀與強大的科技實力下，邀請全球民眾共同見證「與世界共好」的美好想像。

黃志芳強調，「TECH WORLD館」展現台灣的自然人文與科技，在追尋美好未來的路上，台灣願與世界同行，「我們的風景、我們的技術，我們願意與世界分享、與夥伴共創。」

「TECH WORLD館」限定單日參訪的人數為3,300人，加上商場的訪客，開館以來每天都吸引4、5,000人，對台灣透過AI、半導體科技轉化呈現自然環境，加上蘭花以及螢火蟲等台灣意象特色，參觀的民眾也表達希望到台灣實地旅遊探訪，成為台灣另類的置入行銷。