TECH WORLD館機械手臂共舞 演出硬實力

為台灣「打廣告」，「TECH WORLD館」應用上銀（2049）與華碩560支機械手臂、結合多媒體平板與大型樹型平台共演，展現台灣科技的硬實力，也讓國際間更了解台灣IC產業對全球的重要性。

在「TECH WORLD館」為未來而生的科技場域中，以「共好」的策展理念，互動、沉浸、AI應用為核心，策劃出四大特色亮點展區，包括生命劇場、自然劇場、未來劇場與互動體驗的群蝶共舞。並運用點雲建模、氣味設計與聲景系統，打造沉浸式體驗，引領觀眾與自然展開一場深度共鳴的對話。

被認為最夢幻的自然劇場，運用點雲建模、氣味設計與聲景系統，打造沉浸式體驗，其中，玉山主峰的日出、嘉明湖的美景、以及台灣杉都成功打動參訪者。

至於以最富想像的未來劇場，融合生成式AI動畫，闡述晶片在未來世界扮演的關鍵角色與無限可能，則有效詮釋台灣的產業地位。

群蝶共舞則是由參觀者觸碰面板，百隻數位蝴蝶因而起舞；參觀者再抹去「晶片」馬賽克，揭開未來劇場序幕。