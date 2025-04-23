快訊

美股收盤／道瓊漲1,016點 四大指數勁揚逾2% 川普說無意開除鮑爾

對大陸態度放軟？ 川普：145%關稅太高了 接下來會降低

法院認證當爸 呂秋遠自嘲「老來得子」卻遭追殺：我沒有做錯事

聽新聞
0:00 / 0:00

TECH WORLD館機械手臂共舞 演出硬實力

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／大阪22日電

為台灣「打廣告」，「TECH WORLD館」應用上銀（2049）與華碩560支機械手臂、結合多媒體平板與大型樹型平台共演，展現台灣科技的硬實力，也讓國際間更了解台灣IC產業對全球的重要性。

在「TECH WORLD館」為未來而生的科技場域中，以「共好」的策展理念，互動、沉浸、AI應用為核心，策劃出四大特色亮點展區，包括生命劇場、自然劇場、未來劇場與互動體驗的群蝶共舞。並運用點雲建模、氣味設計與聲景系統，打造沉浸式體驗，引領觀眾與自然展開一場深度共鳴的對話。

被認為最夢幻的自然劇場，運用點雲建模、氣味設計與聲景系統，打造沉浸式體驗，其中，玉山主峰的日出、嘉明湖的美景、以及台灣杉都成功打動參訪者。

至於以最富想像的未來劇場，融合生成式AI動畫，闡述晶片在未來世界扮演的關鍵角色與無限可能，則有效詮釋台灣的產業地位。

群蝶共舞則是由參觀者觸碰面板，百隻數位蝴蝶因而起舞；參觀者再抹去「晶片」馬賽克，揭開未來劇場序幕。

劇場 晶片

延伸閱讀

台灣劇場設計先驅 「聶光炎和我們的劇場時代」特展登場

蘋果自研晶片C1台積電操刀可省多少？研究機構解密

路透：華為最快下個月大量出貨910C晶片

有望取代H20晶片！輝達晶片銷陸禁令 陸媒：傳華為昇騰920下半年發布

相關新聞

美國重擊洗產地…太陽能台廠 轉單來了

美國嚴打大陸太陽能業者透過東南亞「洗產地」，揮出史上最重一拳，最新公告來自馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南太陽能產品關稅最高...

iPhone今年出貨 小摩下修…唯獨力挺大立光防禦性地位

川普政府發動關稅戰，全球經濟不確定性大增，蘋果iPhone銷售難逃衝擊。外資摩根大通證券（小摩）最新報告直指，受關稅不確...

亞馬遜AI投資縮手 牽動台鏈…傳出暫緩洽租部分資料中心

繼微軟傳出放緩投資AI基礎建設速度後，外媒披露，全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜雲端服務（AWS）也傳出暫緩洽租部...

Switch 2預購恐史上最混亂？台預售價時間出爐、周邊配件美恐上漲 任天堂會虧本賣？

日本電玩大廠任天堂(Nintendo)新型遊戲機「Nintendo Switch 2」受到美國總統川普政權關稅政策影響，一度暫停美國市場的預購作業，引起當地市場及消費者憂心。

碩禾開第一槍 赴美設太陽能廠

因應美國發動關稅戰，太陽能導電漿大廠碩禾電子材料昨宣布收購美國太陽能模組生產設備，並規畫於明年六月一日於加州啟動生產，建...

大阪世博會 台灣科技上秀

玉山數位科技株式會社策劃大阪世博會展出的「TECH WORLD館」22日開幕，名譽會長黃志芳表示，展場內呈現台灣元素的半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。