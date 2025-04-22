叡揚Solutions Day秀AI數位驅動實績 董座斥巨資攻AI
軟體大廠叡揚（6752） 年度盛事「2025 GSS Solutions Day（解決方案日）」22日在國際會議中心登場！面對近年在全球爆發的AI浪潮，叡揚董事長張培鏞也親自登台，並向與會來賓逐一展示團隊在「AI與數位驅動」領域的各項創新應用、雲端彈性部署成果。張培鏞強調，叡揚在AI技術的應用上，真的付出非常多的努力，目前已組建了一個很大的核心團隊，專門注意AI的各式各樣計算方法、負責留意有關題材的最新發展趨勢。
張培鏞表示，我們內部的AI技術團隊成員，目前大約已有20多名，不過未來隨著市場的不斷擴大，也都還會繼續擴編人力，而這個團隊專門負責去嘗試各種的LLM，並協助產品團隊將其技術導入產品線中，同時讓最新的技術成果能夠快速的延伸至旗下各項應用中，而如今我們叡揚的所有產品，都已全面具備強大的AI能力了，包括「公文管理、客戶關係管理、知識管理、人資管理、及徵授信系統」已全面將AI部署完成，這是很不容易的一件事。
叡揚早在2013年就已投入LLM及AI技術的開發，每年在AI技術的研發上，都至少投入超過1億元的資金，而團隊從NLP 、機器學習開始，持續研讀論文、試驗各類模型，並組建強大的技術團隊將技術延伸至應用，最終成功落地協助旗下客戶確實解決不同的實務問題，而叡揚至今已累積十餘年AI研發經驗，甚至連圖像區塊辨識及內容物辨識(VDU)的應用都難不倒，而團隊也於去年成功獲得美國「富比世」雜誌的青睞，被列入由其評比的全球前200強中小企業名單，張培鏞強調，這是對我們在「數位轉型及創新領域」的貢獻給予的最高肯定。
張培鏞表示，叡揚自2006年以來就持續參與各項「數位」相關專案，在2009年更進一步投入雲端服務，幫助中小企業提升數位能力。並從2013年投入AI應用領域的發展，也展現出公司在數位化和綠色管理方面的努力。而近年政府在數位基礎建設上的投入，如公文電子化，也對提升企業效率產生重大影響。舉例來說，過去政府每年處理大量的公文採購，透過數位化後減少了紙張使用，對環境也有正面貢獻。對於醫療機構，他們提供的數位管理平台協助醫院改善內部流程並提升醫療品質，而這也為叡揚增添不少的利多。
據財報資料顯示，叡揚去(2024)年毛利率達到52.28%、營業淨利率14.68%，稅後淨利率12.44%。去年第四季營收5億元，季增12.43%、年增9.49%，稅後純益7,150萬元。張培鏞強調，旗下產品布局十分多元且各領域的應用都很廣泛，也使自身的營收表現相對穩定，不易受單一產業景氣波動的影響，而面對市場討論度極高的AI領域，叡揚也已有不小的著墨；展望未來，叡揚將持續瞄準AI領域發展，目前在自然語言處理、機器學習、深度學習與自然語言理解等均有實績，前景樂觀。
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