台北國際車用電子展 鴻海將展示黃仁勳加持的Model B

台北國際車用電子展將在23日開展，鴻海（2317）將展示輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳加持的Model B。Model B是屬於年輕世代的電動車款，其俐落外型、靈敏操控，結合速度與美感，是讓人迫不及待想親身感受那份駕馭快感。

鴻海董事長劉揚偉攜手黃仁勳，於2024年的鴻海科技日上，正式發表Model B車款，將在2025年作為銷售的主力車種之一。

供應鏈人士透露，鴻海為日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）代工的新電動車款，初期將在裕隆苗栗三義廠小量生產，未來規劃進軍日本和台灣市場。至於鴻海與裕隆（2201）合作新款電動車n5（Model B），預計最快第3季亮相。