台北國際車用電子展 鴻海將展示黃仁勳加持的Model B
台北國際車用電子展將在23日開展，鴻海（2317）將展示輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳加持的Model B。Model B是屬於年輕世代的電動車款，其俐落外型、靈敏操控，結合速度與美感，是讓人迫不及待想親身感受那份駕馭快感。
鴻海董事長劉揚偉攜手黃仁勳，於2024年的鴻海科技日上，正式發表Model B車款，將在2025年作為銷售的主力車種之一。
供應鏈人士透露，鴻海為日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）代工的新電動車款，初期將在裕隆苗栗三義廠小量生產，未來規劃進軍日本和台灣市場。至於鴻海與裕隆（2201）合作新款電動車n5（Model B），預計最快第3季亮相。
鴻海的Model B，比起之前裕隆發布的n7（Model C）是屬於傳統的休旅造型，Model B訴求更年輕、時尚的緊湊跨界風格，精緻的外觀與俏麗的配色，也能吸引到不少女性消費者，車頭、車尾都採用辨識度相當高的一體式貫穿燈組，門把採用隱藏式設計，爭取更好的空氣力學發展。
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