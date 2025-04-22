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中央大學高效色彩路由器 助提升手機影像品質

中央社／ 台北22日電

中央大學團隊開發高效率的色彩路由器，可降低製造成本，並有望大幅提升次微米級畫素的感測效能，未來可應用於智慧型手機、高階相機、自駕車的影像感測器，提升照片品質。

中央大學今天發布新聞稿指出，彩色影像感測器是成像技術的核心元件，隨著市場對高解析度影像的需求不斷提升，單一畫素尺寸已從1.6 微米縮小至0.8微米，並邁向次世代0.56微米技術；但畫素尺寸微縮時，透過彩色濾光片進入單一畫素的能量通量大幅下降，且在次微米尺度下，繞射效應更顯著，導致光學匯聚效能逐漸衰減。

為解決這個技術瓶頸，能精準分流鄰近畫素色彩的「色彩路由器」技術應運而生，但現有的色彩路由器多仰賴65奈米以下的先進製程，成本高昂且製造難度極大。

中央大學光電科學與工程系教授王智明的團隊在國家科學委員會支持下，成功突破技術限制，運用成熟的0.18微米半導體微影製程技術，結合自行開發的電磁波模擬和人工智慧優化技術，開發出高效色彩路由器，不僅降低製造成本，並有望大幅提升次微米級畫素的感測效能。

研究團隊提到，這項技術可廣泛應用於日常生活中常見的智慧型手機、高階相機、自駕車的影像感測器，甚至是醫療診斷設備與AR（擴增實境）或VR（虛擬實境）裝置；透過高效色彩路由器的導入，在極小畫素下，依然能取得色彩真實、細節豐富的影像，有助於提升照片品質、增強機器視覺判讀準確度。

中央大學 感測器 智慧型手機

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中央大學高效色彩路由器 突破彩色影像感測技術瓶頸

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