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2025 TWNIC網路治理論壇今登場 強化區域合作共構網路安全環境

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
2025 TWNIC網路治理交流論壇 今（22）日揭幕，由左至右依序為TWNIC董事暨執行長余若凡、ICANN亞太區利害關係人參與副總裁暨執行董事總經理 Samiran Gupta、數位發展部部長黃彥男、TWNIC董事長黃勝雄、ICANN總裁資深顧問暨全球利害關係人參與資深副總裁 Sally Costerton、數位發展部司長曾文、APNIC總裁Jia-rong Low。圖／TWNIC提供
2025 TWNIC網路治理交流論壇 今（22）日揭幕，由左至右依序為TWNIC董事暨執行長余若凡、ICANN亞太區利害關係人參與副總裁暨執行董事總經理 Samiran Gupta、數位發展部部長黃彥男、TWNIC董事長黃勝雄、ICANN總裁資深顧問暨全球利害關係人參與資深副總裁 Sally Costerton、數位發展部司長曾文、APNIC總裁Jia-rong Low。圖／TWNIC提供

2025 TWNIC網路治理交流論壇 今（22）日於台大醫院國際會議中心正式揭幕，論壇集結來自國內外網際網路治理、技術與政策領域的權威專家、產業代表與政府機關等多方利害關係人，共同探討全球網路治理與資安韌性之策略，期藉由深化區域協作，為台灣與亞太地區打造更具信任與穩健的數位未來。

在今日的開幕典禮中，數位發展部部長黃彥男表示，面對AI（人工智慧）技術與數位轉型所驅動的快速變革，網路治理已超越技術層面，成為與民主價值、社會信任密切相關的核心議題。台灣將持續秉持開放、透明與合作的原則，積極參與全球對話，深化資安韌性，並與各國夥伴攜手推動共融且永續的數位發展。

網際網路網域名稱及位址指配機構（ICANN）總裁資深顧問暨全球利害關係人參與資深副總裁Sally Costerton亦親自來台與會，她指出，「TWNIC在促進亞太區域協作及全球網路治理議題的參與與貢獻，體現了多方利害關係人模式在區域實踐的成熟度。在這個網際網路高度需要信任的時代，ICANN將持續與TWNIC密切合作，共同促進全球網路的穩定性與安全性。」

TWNIC董事長黃勝雄強調，網路安全與治理日益複雜且跨域交織，任何單一國家或機構皆無法獨力應對。但可以藉由多方利害關係人的合作，建立初步但可行的政策、協定等實踐，方能有效建構一個安全、穩健且具韌性的網路環境。

今日論壇議程內容涵蓋多項關鍵議題，包括探討下一輪新通用頂級域名（gTLD）開放計畫，論壇亦關注DNS（網域名稱系統）安全現況，與談人分享社群如何協作應對新興威脅，並介紹包括可信賴通知者協定（Trusted Notifier）等多項治理工具，強調網域名稱生態系中各角色合作的重要性。

TWNIC董事暨執行長余若凡表示，「當前數位治理正值全球重塑之際，台灣需積極深化國際合作、強化制度整備，並以具前瞻性的政策思維應對資安風險與科技變遷。期盼藉由本次論壇，凝聚國內外社群之力，共同建構一個可信賴、具韌性且永續發展的網路環境」。

社群 網際網路 資安

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