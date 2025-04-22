乾坤董事劉春條：難以預測關稅對下半年的影響

台達電（2308）子公司乾坤科技董事長劉春條22日表示，美國關稅對今年第2季營運影響比較小，下半年的影響就非常難以預測，因為不知道事情會怎麼結束。

劉春條透露，的確有客戶要求在東南亞有更多的製造，但關稅是全球性的議題，更換製造地點的幫助不大。

工研院今天舉辦「2025國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會」（VLSI TSA），並且在VLSI TSA研討會開幕典禮時頒發ERSO Award，表彰對臺灣半導體、電子、資通訊、光電、顯示等產業有傑出貢獻的產業人士，今年是由乾坤科技董事長劉春條、志聖工業董事長梁茂生、臺灣鈣鈦礦科技董事長陳來助三位獲獎。

劉春條領導的乾坤科技聚焦於被動元件與電源模組研發製造，產品涵蓋電感器、電阻器、電源模組、電流感測元件與白金溫度感測器，廣泛應用於5G、AI伺服器、車用電子等領域。

在劉春條的帶領下，乾坤科技於臺灣與大中華地區建構完整製造基地，員工總數逾萬人，成為全球領先的電源與感測元件供應商。劉春條具備前瞻技術眼光與卓越管理能力，持續擴展產品線、提升國際競爭力，不僅帶動臺灣在電源與感測領域的全球布局，也成功協助下游客戶在高階應用上創造差異化價值。憑藉穩健策略與跨國佈局實力，乾坤科技不僅穩居產業龍頭地位，更為臺灣精密電子元件產業注入強勁動能。