晶瑞光子公司晶芯光電布局AI智慧監視系統 助營運寫新里程

晶瑞光( 6787)今日宣布，歷經二年期間研發具 「彩色夜視影像」功能的感測器已開發完成封裝，可提供於監視器及各項無人智慧載具的監視器使用。

晶瑞光表示，這項技術是把紅外夜視影像由傳統的黑白灰階提升為彩色影像，對人型機器人等智慧型載具，提供更好的色彩差異化影像，有利於提升各項物件及行為等辨識，其辨識正確率可以較傳統黑白影像大幅提高3~5倍以上，失誤即可大幅降低。是透過公司開發的演算法，將各種不同光譜形成之影像，進行高複雜度的演算，以形成類似眼睛的功能，再將此感光轉換成訊號傳輸至大腦， 使用子公司晶芯光電開發的軟體演算法進行影像分析。

晶瑞光子公司晶芯光電今年初成立 AI數位科技事業，第一階段主要開發智慧監視系統，第二階段開發智慧倉儲物流搬運系統，及第三階段開發協作型機器人智慧作業系統，三種不同場域之應用軟體，佈局Edge AI應用端客戶之無人化作業需求。其應用場域包括無人商店、無人工廠、醫療照護、無人機、無人搬運車等AI智慧載具。在人力不足地區，或惡劣環境甚至有毒害物質之場地、高溫高濕等區域，具智慧自主判別並獨力完成作業之協作機器人等將是未來主流應用。

晶瑞光看好全球AI智慧監視系統市場規模未來強勁的成長空間，攜手子公司晶芯光電與台灣供應鏈積極組隊布局邊緣（Edge） AI，並採取「軟硬體分進合擊」提供完整Total solution的營銷策略，除了深化與既有客戶合作關係，也將持續開拓更多智慧零售、智慧物流等市場範疇，助力公司整體營運改新篇章。

晶瑞光表示，從目前在手訂單來看，除子公司布局智慧無人商店系統新事業外，受惠於視覺AI影像、AIoT等應用在包括製造業、汽車、智慧零售與物流、遊戲機、智慧醫療等不同產業領域之滲透率提升趨勢明確下，帶動ToF(飛時測距)模組的需求高漲，進一步創造晶瑞光旗下NBPF（近紅外光窄波濾光片）產品的接單市場範疇增溫。

公司強調，近期與三家感測晶片大廠及ToF模組廠等一同針對應用在智慧型手機、智慧物流等領域市場之ToF模組訂單出貨回溫，今年第1季來自NBPF銷售業績比重回升80％以上，加上NBPF Fitter獨家供應給國際知名遊戲機日系品牌大廠的訂單，因遊戲大廠新機問市在即，隨著新機預將於今年4月產品發布並進行預購，將帶動晶瑞光旗下NBPF的出貨動能，今年營運成長正向看待。