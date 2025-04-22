卡位美國市場商機 太陽能導電漿大廠碩禾將赴加州設廠

全球太陽能導電漿大廠碩禾（3691）22日宣布，將投資收購美國模組生產設備，並規劃於今年6月1日於加州正式啟動生產，建立碩禾於美國的首座太陽能模組製造基地。該基地初期產能規劃為550MW，預計兩年內擴充至2GW，為碩禾邁向全球化製造的重要里程碑。 此次收購標誌著碩禾正式從太陽能材料供應鏈延伸至下游模組製造，將導入台灣生產技術與品質標準，打造結合「導電漿＋模組」的整合供應體系，提供符合美國市場規格與 IRA 補助條件的高效太陽能產品。

回應高關稅與能源主權政策，提前卡位美國市場

隨著近期美國對進口太陽能產品政策急遽升溫，美國商務部宣布對來自東南亞四國（馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨）的太陽能模組，課徵高達3,521%的反傾銷與反補貼稅，明確打擊中國企業透過第三地規避關稅的行為。此外，美國總統川普亦公開支持對中國製模組課徵 145%的關稅，全面提升非美生產產品的進口門檻。 碩禾表示，選擇於加州設廠的決策，不僅能有效避開潛在貿易障礙與關稅壓力，亦有助產品符合「美國製造」條件，進入聯邦與企業大案場採購名單，實現當地化銷售與即時服務。

碩禾董事長陳繼明指出，我們預見製造本地化將成為綠能供應鏈的新常態，碩禾提前布局美國生產據點，將從材料技術延伸至模組系統，實踐更完整的價值鏈控制與風險管理， 以TOPCon（隧穿氧化層結構）與背接觸（Back Contact）導電漿為核心，整合材料與模組製造優勢。

據悉，碩禾電材為全球前三大太陽能導電漿製造商，專注於高效電池技術，如TOPCon與Back Contact型電池所需的銀漿產品，為全球主要電池與模組製造商的核心供應商。 除了材料業務，碩禾亦積極布局再生能源投資與電站營運，擁有台灣、日本、菲律賓多座營運中電站，實踐從材料供應、模組製造到電力銷售的一站式能源解決方案。

碩禾強調，此次投資美國模組產線，不僅強化全球製造能力，更落實公司「技術本位、在地生產、全球布局」的策略方向。碩禾將持續拓展國際市場，協助全球能源轉型與實現永續發展目標。