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光寶宣布攜手日本新創Elephantech 開創綠色供應鏈

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
光寶科技智能周邊事業部總經理梁翠蘭(左)與Elephantech執行長清水信哉(Shinya Shimizu)簽署MoU，宣示共同打造綠色供應鏈。圖／光寶提供
光寶科技智能周邊事業部總經理梁翠蘭(左)與Elephantech執行長清水信哉(Shinya Shimizu)簽署MoU，宣示共同打造綠色供應鏈。圖／光寶提供

光寶科技今日宣布與日本新創公司Elephantech再度簽署合作備忘錄（MoU）， 深化雙方在綠色製造戰略合作，於4月22日世界地球日宣誓攜手共同實現淨零碳排的永續願景。

光寶科技新創辦公室LITEON+負責人陳宏明表示，「雙方簽署第二次的MoU，標誌我們與Elephantech合作邁入另一個嶄新里程碑。從初期的產品應用轉向設備投資。透過設備投資，未來我們能更深入地將綠色製造融入產品開發中，持續引領產業建構永續競爭力。」

陳宏明說，這是延續2023年的首次合作，以共同推進低碳軟性印刷電路板(FPCB)技術應用於商用開發為目標；這一次新的合作協議，將更進一步推動低碳印刷電路板技術的設備投資與應用，導入現有合作工廠，升級產線，為打造低碳綠色供應鏈注入新動能。

光寶科技新創辦公室LITEON+自2023年成立以來，致力於連結具有永續願景的全球潛力新創，為新創團隊提供資源、技術以及導入國際市場的機會。Elephantech作為LITEON+的首批深度合作夥伴，共同致力打造低碳印刷電路板技術的創新應用。

Elephantech靈活高效的新創模式，加速了技術落地的過程。僅用半年時間，雙方即驗證低碳印刷電路板技術應用於RPCA多層板的可行性。

光寶指出，本次的MoU簽署，光寶計劃投資Elephantech的低碳印刷電路板製造設備，導入現有合作工廠，全面升級生產線。本次合作將有助於減少消費性電子產品生產的碳足跡，同步降低水資源與銅材的耗用，減少環境負荷，並提升供應鏈綠色競爭力，成為引領產業邁向永續發展的標竿力量。

光寶科 印刷電路板

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