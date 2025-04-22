訊連 FaceMe 通過 ISO/IEC 27701認證 強化個人資料保護

AI 人臉辨識領導廠商訊連科技（5203）22日宣布旗下 FaceMe 人臉辨識服務平台已通過 ISO/IEC 27701:2019 隱私資訊管理國際標準認證。FaceMe 在 NIST FRTE 測試屢獲佳績、為全球卓越的人臉辨識引擎，本次通過 ISO 27701 認證，不但展現對個人資料保護的重視與承諾，更為訊連科技的合作夥伴與企業客戶帶來最高規格的資訊安全與個資隱私保障。

ISO 27701 為 ISO 27001 國際資訊安全管理標準認證的擴充版本，在既有的資訊安全管理系統上，進一步規範隱私資訊管理系統（Privacy Information Management System，PIMS）如何建立及運行的政策和程序框架，包括法律遵循與技術實務，並對於蒐集、處理或利用個人識別資訊（Personally Identifiable Information，PII）的控制者（Data Controller）及處理者（Data Processor），提供相關作業指引，以期將隱私洩漏風險降到最低，保障個人資料安全無虞。

FaceMe 人臉辨識服務平台繼 2024 年取得 ISO 27001 資訊安全管理認證之後，今年再通過 ISO 27701 隱私資訊管理認證，同時 FaceMe 也已符合歐盟《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR），展現對於保護使用者隱私和符合全球公認的資料保護標準的積極落實。

ISO 27001 與 ISO 27701 皆以確保關鍵資訊的機密性、完整性與可用性為核心，前者專注於資訊安全管理，後者則延伸其架構，進一步強化對個人隱私資訊的保護。人臉辨識技術所處理的關鍵資訊人臉特徵，屬於高度敏感的個人識別資訊，亟需完善的保護機制。FaceMe 作為專業人臉辨識解決方案，不僅提供準確可靠的辨識結果，更致力於確保個人資料處理過程的安全，打造全方位可信任的數位身分驗證環境，持續提升客戶和合作夥伴的信心及權益保障。

「FaceMe 深知提供最佳的人臉辨識體驗，必須建立於對使用者資料的完善保護之上，」訊連科技第二事業群總經理古媄君表示「本次通過 ISO 27701 認證，不僅是我們在隱私保護政策與法規遵循上的具體成果，也再次印證 FaceMe 在落實國際標準方面的堅定承諾。未來，我們將持續推進資訊安全與隱私保護機制，打造更安全、可靠的 AI 人臉辨識應用方案，強化客戶與合作夥伴的信任。」