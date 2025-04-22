臺灣鈣鈦礦科技董事長陳來助：關稅突顯自主化產業鏈的重要性

臺灣鈣鈦礦科技董事長陳來助22日表示，關稅議題帶來的啟示，突顯自主化產業鏈的重要性。他指出，當年工研院電子所（ERSO）的使命，就是要協助業界建立材料到設備都能自主化的產業鏈。

工研院今天舉辦「2025國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會」（VLSI TSA），並且在VLSI TSA研討會開幕典禮時頒發ERSO Award，表彰對臺灣半導體、電子、資通訊、光電、顯示等產業有傑出貢獻的產業人士，今年是由乾坤科技董事長劉春條、志聖工業（2467）董事長梁茂生、臺灣鈣鈦礦科技董事長陳來助三位獲獎。

陳來助的經歷橫跨半導體、顯示、能源與品牌四大領域，展現跨界整合與前瞻創新能力。陳來助曾於工研院參與次微米專案，奠定臺灣半導體基礎，亦帶領友達（2409）完成數千億規模併購案，進軍全球前三大TFT-LCD廠，推動環保創新計畫「Green SELECT」，成功入列道瓊永續指數。

近年，陳來助創立臺灣鈣鈦礦科技，專注第三代太陽能技術開發，結合建築與農業應用，打造低碳未來，其研發的發電窗榮獲2024年上海光伏展「十大亮點GW金獎」，展現臺灣在新能源領域的技術實力。

陳來助也創辦「二代大學」與「零碳大學」、成立臺灣數位企業總會、推動鈣鈦礦產業聯盟，強化產業鏈布局，展現其深耕科技、引領永續的影響力，是引領臺灣邁向零碳轉型的重要推手。