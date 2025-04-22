關稅紛擾 力積電：客戶投片有增有減、能見度變短

力積電總經理朱憲國今天表示，力積電產品沒有出貨美國，幾乎不會受美國關稅影響，不過，受關稅政策不確定影響，客戶投片有增有減，能見度變短。

力積電召開線上法人說明會，公布第1季營運結果。力積電自結第1季營收新台幣111.16億元，與2024年第4季相當，毛損率4.8%，稅後淨損10.97億元，每股虧損0.26元。

隨著新客戶效益顯現，力積電歐美營收比重自2024年第4季的18%，提升至2025年第1季的24%，力積電預期，第2、第3季歐美營收比重可望進一步攀升。

力積電表示，因產能逐步自面板驅動IC和影像感測器轉往電源管理晶片，電源管理晶片營收比重自2024年第4季的16%，提升至2025年第1季的23%，預期第2季比重將再向上提升。

朱憲國說，第1季產能利用率攀升至73%，加上產品組合優化，毛損率有所改善，此外，認列印度塔塔集團技轉授權金和服務費16.8億元，有助於虧損縮減。

朱憲國表示，力積電產品沒有出貨美國，而是到其他區域組裝，幾乎不受美國關稅影響。不過，因關稅不確定性，客戶投片有增有減，使得能見度變短，6月能見度就比較差。若排除關稅影響，第2季應可延續第1季的動能。

力積電銅鑼廠目前月產能8500片，主要製程為55奈米及40奈米，隨著晶片堆疊新產品線逐步放量，預計第2季中決定是否擴大產能規模。力積電今年資本支出估計約4.53億美元。