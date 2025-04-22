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訊連 FaceMe 通過ISO/IEC 27701認證 強化個資保護

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連FaceMe人臉辨識服務平台。訊連／提供
訊連FaceMe人臉辨識服務平台。訊連／提供

AI人臉辨識大廠訊連（5203）22日宣布，旗下FaceMe人臉辨識服務平台已通過ISO/IEC 27701:2019隱私資訊管理國際標準認證。FaceMe在NIST FRTE測試屢獲佳績、為全球卓越的人臉辨識引擎，這次通過ISO 27701認證，不但展現對個人資料保護的重視與承諾，更為訊連科技的合作夥伴與企業客戶帶來最高規格的資訊安全與個資隱私保障。 

通過ISO 27701認證 強化對使用者隱私的保護承諾

ISO 27701為ISO 27001國際資訊安全管理標準認證的擴充版本，在既有的資訊安全管理系統上，進一步規範隱私資訊管理系統（PIMS）如何建立及運行的政策和程序框架，包括法律遵循與技術實務，並對於蒐集、處理或利用個人識別資訊（PII）的控制者（Data Controller）及處理者（Data Processor）提供相關作業指引，以期將隱私洩漏風險降到最低，保障個人資料安全無虞。

FaceMe人臉辨識服務平台繼2024年取得ISO 27001資訊安全管理認證之後，今年再通過ISO 27701隱私資訊管理認證，同時FaceMe也已符合歐盟《一般資料保護規則》（GDPR），展現對於保護使用者隱私和符合全球公認的資料保護標準的積極落實。 

打造可信賴的AI人臉辨識平台

ISO 27001與ISO 27701皆以確保關鍵資訊的機密性、完整性與可用性為核心，前者專注於資訊安全管理，後者則延伸其架構，進一步強化對個人隱私資訊的保護。人臉辨識技術所處理的關鍵資訊人臉特徵，屬於高度敏感的個人識別資訊，亟需完善的保護機制。FaceMe作為專業人臉辨識解決方案，不僅提供準確可靠的辨識結果，更致力於確保個人資料處理過程的安全，打造全方位可信任的數位身分驗證環境，持續提升客戶和合作夥伴的信心及權益保障。

通過ISO 27701認證 強化對使用者隱私的保護承諾

訊連第二事業群總經理古媄君表示，FaceMe深知提供最佳的人臉辨識體驗，必須建立於對使用者資料的完善保護之上，這次通過ISO 27701認證，不僅是我們在隱私保護政策與法規遵循上的具體成果，也再次印證FaceM在落實國際標準方面的堅定承諾。未來我們將持續推進資訊安全與隱私保護機制，打造更安全、可靠的AI人臉辨識應用方案，強化客戶與合作夥伴的信任。

AI 訊連

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