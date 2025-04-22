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網路治理論壇 黃彥男：運用AI下架不實廣告

中央社／ 台北22日電

2025網路治理論壇今天登場，數發部長黃彥男表示，台灣常發生詐騙事件，網路治理的重要性不言可喻，也善加利用AI做偵測、讓不實廣告可以盡快從平台下架；財團法人台灣網路資訊中心也說，3月已推出綠色域名服務，如同對網域做身分驗證，盼建立更好的網路安全環境。

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）今天起為期3天在台大醫院國際會議中心舉辦「2025 TWNIC網路治理交流論壇」，包含多位國內外網際網路治理、技術與政策領域專家、產業代表都親自出席。

黃彥男以英文致詞時表示，台灣每天遭受數百萬次網路攻擊，數發部成立以來大力提升數位韌性，像是台灣有設置海底電纜，數發部也推動發展低軌衛星，目的都是為了強化數位韌性。至於發展數位經濟方面，數發部期待為本土新創提供資金，推動科技產業蓬勃發展。

黃彥男指出，台灣常常發生詐騙事件，網路治理的重要性不言可喻。數發部提出許多打詐措施，也善加利用AI偵測、協助辨別造假的廣告，讓不實廣告盡快從平台下架。台灣未來將秉持開放、透明與合作的原則，積極參與全球對話，深化資安韌性，並與各國夥伴攜手推動共融且永續的數位發展。

TWNIC董事長黃勝雄指出，論壇討論議題涵蓋數位主權，TWNIC不是政府單位，無法制定一套網路治理法規，但可以透過跟多方利害關係人合作，像是國際的ICANN（網際網路名稱與數字位址分配機構）推動技術與政策協定等，做好網路治理，強化網路安全。

TWNIC執行長余若凡指出，很多民眾現在以搜尋引擎、社群媒體作為取得資訊管道，進入AI時代，甚至使用者運用生成式AI，透過問答、不用直接到網站就能取得資訊，也需要進一步思考，域名未來應該扮演什麼角色，如何讓人信任。

舉例來說，常見的「.com」屬於通用頂級網域名稱，「.tw」則屬於國碼頂級網域名稱。余若凡表示，近期也出現很多域名被詐騙集團濫用的狀況，實際上，9成以上都來自台灣以外的地區，確實很難處理。

余若凡指出，調查顯示，台灣使用者約7成還是會看頂級域名來決定是否信任網站，希望提出更多實驗計畫。TWNIC在3月也推出綠色域名服務，概念上就好比對網域做身分驗證，針對網址結尾已使用「.tw」的公司可以來做申請，TWNIC會透過人工核對公司登記等資料，確認無誤後會給予綠色域名認證，希望建立更好的網路安全環境。

展望未來，余若凡強調有2大關鍵字，分別為資料與合作，一方面許多域名濫用都是「.tw」以外的網域，因此需要跟許多機構共同合作，另外也需要情資分享，如果域名被拿來做詐騙時，可快速獲得相關情資。

AI 數發部 詐騙集團

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