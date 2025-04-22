玻璃廠正達擴大越南投資 豪砸13.85億元
鴻海（2317）集團旗下玻璃廠正達（3149）22日公告董事會決議斥資13.85億元，增加越南投資案；同時，董事會也通過購買SD Global Vietnam Limited Liability股權，交易金額達1000萬美元（約新台幣3.24億元），總計對越南投資金額高達17.09億元，顯示對未來訂單表現相當有信心。
正達公告指出，本次增加對越南投資金額，主要目的是因應國際貿易環境及客戶產品需求，相關資金自有資金，投資時間則將依營運需要而投入資金，目前尚無確切時間。
據悉，正達本次投資案主要是用於擴充越南產能，目前正達在越南的生產基地主要製造車用3D玻璃。以去年度為例，車用相關業務已占正達整體營收逾半，本次持續擴大越南投資，外界預估應是對客戶訂單掌握度變高，且對未來業績表現持樂觀態度。
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