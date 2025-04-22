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日亞化在德告億光專利侵權勝訴 求償250萬歐元

中央社／ 台北22日電

台日兩大LED廠億光日亞化學的專利官司持續纏訟，日亞化3月宣布，在德國對億光及其德國子公司提起專利侵權訴訟，獲德國杜塞道夫地方法院終判勝訴，認定億光構成專利侵權；日亞化今天發布新聞稿，向億光請求損害賠償250萬歐元（約新台幣9365萬元）。

日亞化（Nichia）今天透過公關表示，3月德國當地法院作出終判後，隨著億光提交帳冊，日亞化根據億光所提交的帳冊資料計算，認為合理的損害賠償金額應為250萬歐元，因此啟動法院程序並主張此項損害賠償金額，並於今天正式對外公告。

業界人士表示，億光與日亞化之間的LED專利戰已經纏訟超過10多年，雙方分別跨多國打專利戰，互有勝負。

億光 德國 日亞化

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