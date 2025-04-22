獨／仁寶推超狂「員工福利」免費進大巨蛋觀賽、每人再發AirPods4

代工大廠仁寶（2324）近年積極提升各項員工福利制度，同時也將每位員工都視為家人，除了每年提供固定調薪3%外，還不定時的推出各項好康福利，而集團福委會規劃將在5月25日舉辦一年一度的「仁寶家庭日」，今年活動主軸為「棒球」，並找全體員工一起前進大巨蛋，觀賞精彩的運動賽事；此外，發言體系透露，今年家庭日還將送同仁一人一個超值限定好禮「AirPods 4 主動式降噪款耳機（價值5990元）」且萬名員工人人都有獎，總價值高達5990萬元，吸引外界關注。

仁寶電腦長年恪守全球各營運據點所在地法規，並參考《聯合國全球盟約十項原則》中的人權及勞工標準，以及《世界人權宣言》等國際公認之人權標準，並嚴加落實《責任商業聯盟及其行為準則》，尊重在場工作者的人權及勞工權益。發言體系坦言，集團相當重視人才培育與員工福利，並堅持一定要與員工分享經營成果，而今年的家庭日主題定為「仁寶go棒」，當天比賽是由「味全龍 」出戰「台鋼雄鷹」，團隊也鼓勵同仁邀請眷屬到場參加，親身感受大巨蛋的魅力，而比賽時間將自下午3點準時開打。

而仁寶說明，當天取票的同仁必須仍然在職，而球賽門票（含加購票券）的當日座位不提供選位，票券將於同仁實際報到的時候，再憑「員工識別證＋電子護照」進行領取，而同行者的位置將會與員工安排在同一區域，而凡事當天到場的同仁，團隊也會加碼送免費的「點心兌換券」，讓大家可以跟盡情的跟家人們一起開心享受球賽。團隊也直言，員工為公司重要的資產，照顧及關懷員工也是首要任務，而公司不僅提供員工各項福利，也不定期舉辦活動，讓員工能快樂的工作，享受生活的美好。