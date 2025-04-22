美嚴堵大陸太陽能模組洗產地 台系統廠和太陽能廠兩樣情

美國對東南亞太陽能產品長達一年的貿易調查結果終判，決議對東南亞銷往美國的大部分太陽能電池及模組課徵高關稅，稅率依據不同企業和國家而定，最高達3521%。國內太陽能廠稱此舉無疑關閉大陸太陽能模組透過東南亞「洗產地」的路徑，為台廠打開新一波轉單商機。

不過，國內最大太能系統廠泓德能源總經理周仕昌表示，疑似「洗產地」的大陸太陽能模組將大量流竄到其他非美地區，包括台灣，加上非對等關稅造成台幣、日圓和澳幣升值，在兩大因素加持下，反而有利於泓德能源取得較低的採購條件並推升毛利率表現。

周仕昌是在出布泓德能源參加2025年智慧移動展前記者會受訪時發表以上的看法。他強調，美國嚴堵大陸太陽能模組洗產地透過東南亞輸美，雖會對大陸太陽能模組創成頗大衝擊，但因大陸仍有很大內需支撐，預料大陸仍會透過獎勵內需減少衝擊。

周仕昌認為，過去被視為成為大陸洗產地輸美的東南亞四國太陽能模組產品，不同企業和國家而定，最高達3521%，將迫使這些企業必須將產品輸往非美地區，包括台灣、日本和澳洲，泓德也正趁此機會與東南亞模組廠協議相關採購合約，估計加計匯率升值帶來的效益約3%，和反傾銷及反補貼終判高關稅影響約可讓公司取得逾5%的採購折讓，合計兩大因素將為泓德能源帶來約一成左右的採購成本節約，對提升毛利率有相當大助益。