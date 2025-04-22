美嚴堵大陸太陽能模組洗產地 台系統廠和太陽能廠兩樣情
美國對東南亞太陽能產品長達一年的貿易調查結果終判，決議對東南亞銷往美國的大部分太陽能電池及模組課徵高關稅，稅率依據不同企業和國家而定，最高達3521%。國內太陽能廠稱此舉無疑關閉大陸太陽能模組透過東南亞「洗產地」的路徑，為台廠打開新一波轉單商機。
不過，國內最大太能系統廠泓德能源總經理周仕昌表示，疑似「洗產地」的大陸太陽能模組將大量流竄到其他非美地區，包括台灣，加上非對等關稅造成台幣、日圓和澳幣升值，在兩大因素加持下，反而有利於泓德能源取得較低的採購條件並推升毛利率表現。
周仕昌是在出布泓德能源參加2025年智慧移動展前記者會受訪時發表以上的看法。他強調，美國嚴堵大陸太陽能模組洗產地透過東南亞輸美，雖會對大陸太陽能模組創成頗大衝擊，但因大陸仍有很大內需支撐，預料大陸仍會透過獎勵內需減少衝擊。
周仕昌認為，過去被視為成為大陸洗產地輸美的東南亞四國太陽能模組產品，不同企業和國家而定，最高達3521%，將迫使這些企業必須將產品輸往非美地區，包括台灣、日本和澳洲，泓德也正趁此機會與東南亞模組廠協議相關採購合約，估計加計匯率升值帶來的效益約3%，和反傾銷及反補貼終判高關稅影響約可讓公司取得逾5%的採購折讓，合計兩大因素將為泓德能源帶來約一成左右的採購成本節約，對提升毛利率有相當大助益。
國內太陽能大廠茂迪總經理葉正賢則強調，川普的對等關稅加上東南亞四國高額的反傾銷／反補貼稅將讓所有中國在海外的投資化為泡影，無論是在東南亞還是美國本土，這些海外工廠的庫存短期內將向全球非美地區，包括台灣傾銷倒貨，但終究難逃關廠命運，這對台廠來說是好消息，需注意的是過去使用進口模組的台灣系統安裝業者未來所需的太陽能板售後服務將面臨嚴重挑戰。
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