響應世界地球日 群創教育基金會全台首推「淨零排放」環境教育課程

群創（3481）教育基金會推出全台首創「淨零排放」環境教育課程，榮獲「地球解方永續教科書 2025永續教育行動評選」殊榮，於22日世界地球日受邀出席「地球解方2025永續設計行動年會」活動表揚儀式，在環境教育及實踐淨零排放永續願景的卓越表現備受肯定。

基金會董事長王志超表示，「群創教育基金會自2022年啟動『淨零教育啟步走』計畫，此為全台獨創將淨零議題帶入校園的企業社會責任計畫，以聯合國永續發展目標SDG4（優質教育）及SDG13（氣候行動）為核心，與專業環境教育團隊共同開發『實體課程』與『線上營隊』二套環境教育課程，透過遊戲化、闖關解謎的設計，讓『淨零排放』概念變得具體易懂，融入學生生活。本課程廣受學校教師歡迎，每年開放申請僅有不到三成的錄取率，至今已在新竹、苗栗、臺南、高雄等地辦理超過46場淨零環境教育課程，為3,857名學生提供淨零教育學習機會。」

基金會特別感謝群創集團與洪進揚董事長的支持，透過企業志工培訓課程，培養群創集團員工成為環境教育志工，讓基金會得以全力投入環境教育。2024年基金會更與國立清華大學區域創新中心合作，透過CSR x USR專案結合，培養清華大學學生加入淨零教育志工行列，讓學生在教學過程中深化自身對環境議題的理解，進而將環境保護行動落實於日常生活中。

群創教育基金會表示，將秉持環境教育的核心理念，持續朝環境教育與永續經營方向不斷推動，進而擴大創新學習方式，讓永續種子持續發芽，發揮企業社會責任參與影響力，讓更多人的微小行動參與到地球永續的每一細節中，共同打造更加韌性、更具希望的永續未來。