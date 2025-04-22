蘋果自研晶片C1台積電操刀可省多少？研究機構解密

蘋果自推動Apple silicon長期計畫以來持續擴張自行研發晶片的路線，其中備受外界討論多時耕耘多年5G Modem晶片C1先前已正式浮上檯面，一般預料持續由夥伴台積電（2330）操刀，究竟蘋果自研晶片效益如何，研究機構最新分析也解密。

counterpoint Research 最新拆解分析，Apple iPhone 16e 的BoM成本顯示，iPhone內部自行開發總元件成本以iPhone 16e最高，為40%。

上述關鍵驅動因素包含基頻晶片、收發器和相關PMIC，至於成本節約：預期由蘋果的5G解決方案驅動，每裝置可省下10美元。

iPhone 16e 內部晶片關鍵在處理器、Cellular network、電源管理，後二者相關晶片「內部價值比重」：分別上升到63%和50%，並預期iPhone 17：可能會採用相同的Cellular解決方案。

法人則分析，若按照蘋果iPhone 16e 出貨規模今年可達到2200萬支來看，至少可省下2.2億美元（相當於新台幣71.4億元）。