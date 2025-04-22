聯強總裁杜書伍 出席〈育秀盃創意獎〉

由育秀教育基金會主辦、聯強基金會等單位協辦的《育秀盃創意獎》，日前舉行總決賽，近700多組大學生及高中生組成的團隊競賽，經過長達半年的評比，四大獎項分別出爐。為積極鼓勵大學生結合理論與實務需求，培養創新應用習慣，聯強（2347）總裁杜書伍特別出席並頒發「工業設計獎」，金獎由輔仁大學電機系學生的作品「Smart Traffic Mirror」拔得頭籌，並獲得20萬元的獎金。

為紀念聯華神通集團創辦人苗育秀先生成立的〈育秀教育基金會〉，長期推廣科技與人文教育，為鼓勵學生培養數位創新與應用能力，特設立《育秀盃創意獎》，連續22年提供青年學子揮灑創意的平台，協助培育台灣資通訊與半導體實作人才。

「工業設計類」金獎由輔仁大學電機系團隊作品「Smart Traffic Mirror」奪得，創作理念是一般交通凸面鏡可視距離僅有30公尺，而駕駛從反應到煞停平均需要22公尺，反應不及容易導致對撞。Smart Traffic Mirror結合智慧攝像頭，偵測車輛距離，安裝在現有的凸面鏡上，當車輛接近會有3種燈號提醒駕駛，可有效避免意外事故，其解決問題的創意與可執行性高，獲評審高度評價。

「數位應用類」金獎由虎尾科大資工系團隊作品「基於AI決策與嵌入式技術的桌球訓練系統」奪得，此系統透過紅外線矩陣偵測球落點，並結合光雕投影技術，將訓練目標落點及相關指引直接呈現在球桌表面，不僅營造更強的人機互動體驗，更使球桌成為具備觸控與視覺輔助功能的互動平台。

今年亦首度增設高中職AI競賽，鼓勵學生將數位創意融入學業與生活中，首次舉辦即有55件參賽作品，高中職AI競賽評審創新智庫生成式AI創新學院李啟龍院長表示，本次參賽題目涵蓋了多個領域，包括：健康與安全、教育與學習、環境與社會等，充分展現高中職學生對AI技術的創新能力，以及AI應用在不同場景的無限可能。

聯華（1229）集團成立超過七十年，跨足科技領域成立的神通電腦，自代理台灣第一顆INTEL微處理器亦已屆滿50週年，集團70多年來開枝散葉，發展為跨足電腦、IT 通路、系統整合、軟體研發、石油化學、特殊氣體及食品等領域之大型集團。《育秀盃創意獎》提供青年學子實踐創意及展現自我的舞台，備受資訊科技、工業設計及影像藝術等各界肯定，歷年來已培育出3萬多位生力軍投入各產業，為企業注入新思維。