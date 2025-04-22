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鴻海虎躍總部綠能發電增18倍 攜社區推動資源生態循環

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海虎躍總部綠能發電增18倍，再攜社區推動資源生態循環，空中農園導入NbS系統 蚯蚓成最佳助手，咖啡渣提供在地小農堆肥使用。鴻海／提供
鴻海虎躍總部綠能發電增18倍，再攜社區推動資源生態循環，空中農園導入NbS系統 蚯蚓成最佳助手，咖啡渣提供在地小農堆肥使用。鴻海／提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）積極響應聯合國永續發展目標(SDGs)，近年來持續優化全球各地園區環境，並以新北市土城虎躍集團總部為示範據點，打造結合自然與科技，兼具生態、環保和減碳效益的「智慧綠色生態屋頂花園」。廠內產生的咖啡渣，也轉廢為寶，提供給在地小農進行堆肥使用，建立社區資源生態循環。

已有超過30年歷史的土城虎躍總部，作為集團日常營運及客戶NPI（New Product Introduction）重要據點，其頂樓太陽能系統自2023年10月完成升級改造，採用更高效的太陽能模組，裝置容量由63.6 kwp 擴充至716.9 kwp，首年發電量約達84.9 萬度，增加18倍，可提供廠內所有照明用電，每年減碳約419噸。搭配的太陽能監控系統，即時取得太陽能模組及逆變器運行、發電量、天氣、日照度等大數據資訊，並呈現環境貢獻度，如減碳量等環保數據，讓同仁了解公司在淨零路徑上所做的努力，作為內部教育訓練的重要一環。

虎躍廠屋頂的綠能改造，特別採用棚架式太陽能系統，太陽能模組挑高設計，最低點仍有2.3公尺，保留可讓員工休息行走的步道；再由集團總務團隊種植可食地景，打造空中友善農園，讓同仁參與栽種與採收蔬果，至今陸續生產百香果、草莓、番茄、九層塔等，現在的屋頂已成為員工在廠區休息放鬆的熱門場所。透過屋頂太陽能板及植被全覆蓋，同時降低大樓吸熱溫度，有效降低了空調耗電。

而為使廠內廢棄物有更好的處理與轉化方式，於空中農園導入NbS（Nature-based Solutions）系統模組∶引進紅蚯蚓消化廠區內的枯枝落葉和生廚餘，並將其產生的蚓糞土，回用於農園，形成有機肥的天然閉循環生態系；對於廠內每個月產生多達317公斤的咖啡渣，亦轉廢為寶，提供給土城區小農進行堆肥使用。

「世界地球日是我們的年度自我檢查點及起點，而不是終點」鴻海科技集團洪榮聰環保長進一步表示，「循環經濟為集團環境面向的兩大核心策略之一，我們不只『閉環自給』，還擴至廠外進行『外循環』，強化與廠區所在地組織連結。未來，我們也將透過產學合作，進一步評估常見廢棄物，如咖啡渣的再利用形式，擴大落實集團對於社會與環境的承諾，持續推動『永續經營 = EPS+ESG』的理念」

鴻海科技集團中央總務梁立信資深處長表示，「虎躍總部作為集團綠色永續的示範場域，我們採用電動巴士進行上下班與白天的環廠接駁，並設置充電樁等配套措施；同時，藉由降低一次性塑膠使用來源頭減廢、廚餘回收、使用在地當季食材，打造綠色餐飲，讓虎躍員工餐廳於去年獲得環保餐廳認證；未來，我們也將逐步推廣至土城與台灣其他廠區，為員工提供更友善、更環保的工作環境。」

作為鴻海內部環境教育訓練示範據點，鴻海虎躍除頂樓各項設施有設立展示看板，五樓也設立展望臺告示牌，介紹周邊的溼地等生態自然環境，及臺北盆地周邊的林口臺地及觀音山等地形地貌。總部1樓大廳建有植生牆，並且展示以營建廢棄物經3D打印製成的鴻海Logo，配合藻礁與永續海洋計畫看板，打造出一個小型的生物多樣性教育場所；餐廳設立的UL2799零廢認證看板與兩台環保資訊宣導電子看板也讓員工用餐休閒時，可同時獲知集團永續作為，將環境教育融入日常工作與生活，建構集團整體的環保與減碳文化。

鴻海虎躍總部綠能發電增18倍，再攜社區推動資源生態循環，空中農園導入NbS系統 蚯蚓成最佳助手，咖啡渣提供在地小農堆肥使用。鴻海／提供
鴻海虎躍總部綠能發電增18倍，再攜社區推動資源生態循環，空中農園導入NbS系統 蚯蚓成最佳助手，咖啡渣提供在地小農堆肥使用。鴻海／提供
鴻海虎躍總部綠能發電增18倍，再攜社區推動資源生態循環，空中農園導入NbS系統 蚯蚓成最佳助手，咖啡渣提供在地小農堆肥使用。鴻海／提供
鴻海虎躍總部綠能發電增18倍，再攜社區推動資源生態循環，空中農園導入NbS系統 蚯蚓成最佳助手，咖啡渣提供在地小農堆肥使用。鴻海／提供

太陽能 環保 鴻海

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