大阪世博TECH WORLD館開幕 展現台灣半導體與AI產業實力

2025年大阪關西世博會最受矚目的展館之一「TECH WORLD館」展現台灣半導體與AI技術強大實力，22日正式開幕，由玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳主持開館典禮，日本國際博覽會協會副事務總長髙科淳也亦親臨祝賀，攜手揭開這場融合科技與人文的未來之旅，盛邀全球民眾共同見證「與世界共好」的美好想像。

黃志芳強調，TECH WORLD館展現台灣的自然人文與科技，在追尋美好未來的路上，TECH WORLD館願與世界同行。我們的風景、我們的技術，我們願意與世界分享、與夥伴共創。

黃志芳指出，TECH WORLD館傳遞台灣在自然環境與科技發展，被認為最震撼的生命劇場，結合上銀（2049）與華碩（2357）560支機械手臂、結合多媒體平板與大型樹型平台共演，以突破性的展演技術，詮釋生命在特殊生態環境中的韌性與包容。

TECH WORLD館限定單日參訪的人數為3,300人，再加上商場的訪客，開館以來每天都吸引四到五千人，目標半年的展期將可吸引百萬人到訪，由於TECH WORLD館傳達台灣自然環境以及AI、半導體科技，再加上蘭花以及螢火蟲等等的特色，吸引許多參觀的民眾表達希望到台灣實地旅遊參觀的意願，成為台灣另一種置入行銷。

黃志芳指出，自4月13日世博開園以來，參觀人數已突破80萬人次，即使天候不佳，依然人潮不減、熱情不斷。TECH WORLD館自試營運以來也創下佳績，已吸引超過4萬人次參觀，甚至出現多位「超級粉絲」連日排隊、熱血入館，人氣持續飆升。

在這座為未來而生的科技場域中，TECH WORLD館以「共好」的策展理念，匯聚頂尖創意與技術，以互動、沉浸、AI應用為核心，策劃出四大特色亮點展區，包括生命劇場、自然劇場、未來劇場與互動體驗的群蝶共舞。未來據場並運用點雲建模、氣味設計與聲景系統，打造沉浸式體驗，引領觀眾與自然展開一場深度共鳴的對話。

透過TECH WORLD館，使得一般人認識台灣在科技產業的地位，並了解原來高階晶片先進製程在全球供應鏈中如此重要，真的大開眼界。