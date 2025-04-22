記憶體報價上漲 法人僅看好這兩檔

針對記憶體族群後市，法人相對看好NAND Flash，主因在於近期股價回檔已大部分反應政策風險，NAND產業底部修復仍處於進行階段，關稅風險並不至於使上行周期出現反轉，並推薦群聯（8299）、宜鼎（5289）等兩檔個股。

大型本國投顧分析，擔憂美國半導體關稅政策不確定性，下游業者近期提前備貨，美系OEM廠已提高個人電腦及手機DRAM、SSD採購，推升第2季為全年供給最為緊俏的季度，並調整下半年DRAM、NAND供需比至98.5%、94.2%，因上游潛在的轉嫁關稅成本將不利於終端需求。

法人認為，近期DRAM漲價主因為原廠高階製程的短期供需錯配，背後原因為包括三星1b製程升級將限制部分上半年伺服器位元出貨，及三星尚未通過輝達認證，且SK海力士與美光分別進行無錫廠製程升級與提高TSV產能以因應HBM3e 12Hi需求，限制DDR5供給，帶動相關產品合約價上揚，DDR4同步跟漲。

不過，鑒於原廠製程升級將於下半年完成、HBM3e 12Hi可能在第4季三星加入供貨輝達行列後面臨供過於求風險、DDR5 16Gb合約價仍高於生產成本、CXMT對DDR4/LPDDR4X供需結構的破壞等因素，法人相對不看好下半年DRAM漲價延續力道。

至於NAND Flash，法人評估，NAND產業的底層修復並未被打斷，理由除512Gb TLC合約價仍低於生產成本，意味NAND原廠將持續減產，及原廠OPM處於谷底回升階段，正是具備充分漲價談判籌碼的時期外，本次周期時空背景不同，原廠相較2023年將更謹慎控產。

從產業結構角度而言，法人認為，真正驅動NAND產業的下一個結構性因素將是AI生成影音商業化，關稅對消費性電子出貨的衝擊將使復甦遞延，但並不意味周期就此反轉。