微星超薄快充、旅充 正式登台搶攻新能源車商機

全球電競與智慧能源品牌MSI微星（2377）積極布局新能源應用，將於4月23日至26日參加「AUTOTRONICS TAIPEI 2025台北國際車用電子展」，聚焦展出電動車充電相關解決方案，主打MSI EZgo便攜式旅充正式上市，並亮相全新超薄一體式直流快速充電樁MSI Hyper 80 Dual，提供從家用到商用場域的多元充電解決方案，搶攻智慧交通與綠能建設市場。

EZgo旅充主打「輕巧便攜、可換插頭、強固耐用」，提供冷霧白、泰坦灰雙色選擇，支援最高7kW輸出功率、IP66防水防塵等級，內建1.8吋資訊螢幕與手機App藍牙連線功能，並配備NEMA 5-15與14-50雙規插頭，通過UL2263與UL817國際安全認證。產品具備2噸樁體與20噸槍線耐重表現，可防止落地時的意外輾壓，並提供2年保固與1.5億元產品責任險，結合微星原廠客服服務，強化終端消費者使用信心。

MSI同步發表新一代商用快充解決方案——MSI Hyper 80 Dual，提供高達80kW功率的雙槍快充支援，採用極致薄型化設計，機身厚度僅30公分，為市面同級最薄的一體式直流充電樁，極適合空間有限的停車場域，有效提升場地配置與充電車位利用率。

Hyper 80 Dual支援ISO 15118與DIN 70121標準，具備Plug & Charge隨插即充、車主辨識與自動授權功能，簡化付款流程、優化充電場站營運效率。雙槍配置可動態分配功率，提升同時多車充電效率；上方設有線纜管理系統，可加速使用者輕鬆收線，並減少線纜磨損，延長使用壽命，提升場域耐用性。

MSI亦展示商用AC充電解決方案，包括EV與Eco系列充電樁，皆具備大尺寸顯示螢幕、Solar Ready設計，最高分別可達單相電13kW及三相電22kW功率輸出，支援AI車牌辨識、雲端及地端後台智慧管理，廣泛應用於商場、企業、飯店與住宅場域。

同場展出的eConnect能源管理系統，搭載動態負載平衡技術與遠端控管介面，支援多車位高效分流、彈性計費與充電規劃；其簡潔、直覺的操作介面設計更榮獲德國iF設計大獎肯定，為多樁場域與商用充電營運方提供最佳整合方案。

在本屆展會中，MSI更憑藉其在電動車充電領域的創新應用與永續設計理念，榮獲主辦單位頒發「Golden ESGAchievement 金色標誌」，彰顯品牌在低碳轉型與綠色科技的實質投入與領導地位。

微星表示：「MSI憑藉長年累積的硬體研發實力，將技術優勢延伸至智慧綠能領域。我們持續投入低碳轉型、智慧充電與能源管理解決方案，透過產品落地應用，實踐企業對永續價值的承諾。」隨著全球電動車普及率快速上升，EV充電基礎建設市場正呈現高速成長趨勢。MSI將持續深耕綠能科技產品，拓展本地與海外市場應用場景，協助企業與消費者建構更便捷、高效且永續的充電體驗。