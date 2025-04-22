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大阪世博會將創造2兆9千億日圓商機 台灣TECH WORLD也分一杯羹

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
生命劇場結合上銀的機械手臂與華碩的樹型平板電腦，被認為是大阪世博極具代表性的展館（記者邱馨儀攝）
生命劇場結合上銀的機械手臂與華碩的樹型平板電腦，被認為是大阪世博極具代表性的展館（記者邱馨儀攝）

2025年大阪關西世博會舉辦前八天已吸引70萬人次參觀，大阪觀光局指出，預期此次博覽會將吸引2,800萬人參觀，其中350萬來自國外，同時達到2兆9000億日圓的經濟效益。 此外在為期半年的展期結束之後，原本的展場將以大阪為中心考量進行發展，並希望開發為全球都可以參與的娛樂用地。

不過對於台灣而言，因為TECH WORLD館的設立，宣揚台灣的自然環境，科技發展與AI智慧的運用，讓更多人了解台灣在IC產業的重要性，預期也將吸引更多的訪客前進台灣。尤其TECH WORLD館傳遞台灣在自然環境與科技發展，應用上銀與華碩560支機械手臂、結合多媒體平板與大型樹型平台共演，以突破性的展演技術，詮釋生命在特殊生態環境中的韌性與包容。

大阪觀光局指出，世博的場地是2008年大阪爭取奧運時的預定土地，當時申奧未成功，成為此次世博的用地，相對於多年前大阪世博時的主題是新的事務，以當時體積還是很大的行動電話以及移動步道為亮點，此次的主題則是設計充滿生命光輝的未來社會，讓全球的多元價值觀互相交流，解決全世界人類問題。

世博 大阪 觀光

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