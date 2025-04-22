志聖：先進封裝驅動 第2、3季業績逐季揚
志聖總經理梁又文今天表示，目前客戶訂單不受美國關稅影響，依進度進展，預期第2季及第3季業績可望逐季成長。先進封裝是營運主要成長驅動力。
志聖董事長梁茂生今天獲頒潘文淵文教基金會ERSO Award，梁又文到場祝賀。面對當前動盪環境，梁茂生說，在亂局中，對於體質好的企業最有利，競爭力不足和沒有應變力的企業可能會遭到淘汰，志聖將培育多元化人才，以因應國際化需求。
梁又文表示，志聖設備產品出口美國比重僅0.2%，客戶訂單不受美國關稅影響，依進度進展，預期第2季及第3季業績可望逐季攀高。聯盟成員均華更沒有出口美國。
梁又文說，傳統封裝製程不到100道，先進封裝製程多達200道以上，此外，設備本土化比例僅1成，仍有很大發展空間，預期先進封裝將是志聖未來營運主要成長動能，並將朝年營收新台幣100億元大關邁進。
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