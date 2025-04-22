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志聖董座梁茂生今獲頒 2025 ERSO Award 肯定

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
志聖董事長梁茂生22日獲頒2025 ERSO Award，與妻子和兒子志聖總經理梁又文合影。記者李珣瑛/攝影
志聖董事長梁茂生22日獲頒2025 ERSO Award，與妻子和兒子志聖總經理梁又文合影。記者李珣瑛/攝影

志聖（2467）董事長梁茂生表示，很榮幸獲頒2025 ERSO Award的肯定，有如被授予諾貝爾獎一般。

VLSI TSA研討會22日在開幕典禮時頒發ERSO Award，表彰對臺灣半導體、電子、資通訊、光電、顯示等產業有傑出貢獻的產業人士，今年是由乾坤科技董事長劉春條、志聖工業董事長梁茂生、臺灣鈣鈦礦科技董事長陳來助三位獲獎。

志聖董事長梁茂生自臺大化工系畢業後，即投身志聖工業，帶領企業成功掛牌上市，橫跨半導體、PCB、TFT-LCD等電子設備領域，並促成志聖、均豪（5443）與均華（6640）三家公司策略結盟，打造G2C+企業聯盟，全面布局先進封裝供應鏈。

G2C+企業聯盟成功獲得台積電（2330）2023年「台積公司優良供應商卓越表現獎-卓越量產支援」、2024年「Outstanding Improvement」獎項，展現志聖在設備穩定性與技術支援上的卓越能力。

梁茂生長年推動產業升級與國際合作，擔任多個產業公協會要職，積極促進交流與發展，同時落實企業社會責任，投身永續並致力產學合作，縮減臺灣學用落差，展現全方位領導力，更以「皆大歡喜」的理念推動企業與產業共榮，是臺灣電子設備業界的關鍵推手。

志聖 董事長

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梁茂生、劉春條及陳來助獲頒 2025 ERSO Award

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