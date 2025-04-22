快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

臺網公司從身份驗證 跨入「物聯網設備信任」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

臺灣網路認證公司TWCA近年積極推動身份識別、數位憑證等信任基礎建設，現在跨入「物聯網設備信任」。

日前2025臺灣資安大會展開，台網公司攜手新漢集團椰棗科技參展2025CYBERSEC臺灣資安館，以「物聯網應用生態圈信任服務」共築全方位可信任OT網路安全防護網。

臺網公司總經理郭昭宏總經理日前表示，TWCA與椰棗科技合作，積極地拓展不同物聯網應用場景，例如透過IoT閘道設備將遠端診療資訊安全傳輸至醫療中心、充電樁能源管理IoT設備與雲端伺服器間的信任機制、以及智慧工廠中資源存取身分鑑別閘道器等應用，期望能協助國內物聯網生態系的業者，藉由打造可信任的物聯網設備，建構物聯網應用的資安基礎建設。

郭昭宏表示，因應近年來物聯網飛速發展，IoT基礎建設越來越受重視。臺網公司與椰棗科技合作參展聯手打造AI驅動的可信賴智慧製造建置關鍵。結合臺網公司自身憑證技術推動透過「設備信任機制」提供「物聯網應用生態圈信任服務」。

臺網公司指出，這項服務的信任機制劃分為七個層面，每一層都對應著特定的設備階段與資安需求，七個層面分別歸納為對身分、來源、以及應用面的信任，並涵蓋從設備製造、移轉、到實際應用的生命週期；目的是在物聯網應用上達到全方位信任，降低設備身分遭駭、資料洩漏或未經授權操作的風險。

臺網公司旗下TWID身分識別中心自2016年成立以來，為市場上唯一對「人」的身分識別，進階發展至對「事」（如電子文件簽署、證照）認證，現更進一步發展至跨足對「物」的信任。TWID「人與物的信任基礎建設」結合數位憑證、身分識別、並且接軌國際趨勢像FIDO聯盟提出的FDO零接觸導入流程，協助製造業與應用單位強化資安合規，建構一套完整的物聯網資安基礎建設。

物聯網 資安

延伸閱讀

敦陽科擁利多 業績喊衝

昕奇雲端攻日 有斬獲

長慎醫院遭駭 衛福部拚加速輔導落實資安指引

致力打造安全金融生態系 富邦金控三度受邀臺灣資安大會分享

相關新聞

台積電2奈米 英特爾下單…法人看好下半年業績熱轉

台積電規劃下半年量產2奈米製程，近期相關客戶陸續浮上檯面，繼超微宣布下單台積電2奈米後，市場傳出，英特爾也加入台積電2奈...

金價一路飆高…封測業不忍了 頎邦、南茂開漲價第一槍

國際金貨價昨（21）日衝上每英兩3,400美元新天價，半導體當中，用於面板驅動IC的金凸塊封裝（gold bumping...

集邦示警TV面板市況不妙 品牌大砍單…群創、友達戒備

面板市況急轉直下，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（21）日示警，電視需求本季起走弱，大多數電視品牌本月下修訂...

微星超薄快充、旅充 正式登台搶攻新能源車商機

全球電競與智慧能源品牌MSI微星（2377）積極布局新能源應用，將於4月23日至26日參加「AUTOTRONICS TA...

大阪世博會將創造2兆9千億日圓商機 台灣TECH WORLD也分一杯羹

2025年大阪關西世博會舉辦前八天已吸引70萬人次參觀，大阪觀光局指出，預期此次博覽會將吸引2,800萬人參觀，其中35...

黃仁勳會日相 談AI電力需求

輝達執行長黃仁勳昨天在東京拜會日本首相石破茂，他呼籲日本提高發電量，以因應ＡＩ的需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。