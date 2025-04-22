臺網公司從身份驗證 跨入「物聯網設備信任」

臺灣網路認證公司TWCA近年積極推動身份識別、數位憑證等信任基礎建設，現在跨入「物聯網設備信任」。

日前2025臺灣資安大會展開，台網公司攜手新漢集團椰棗科技參展2025CYBERSEC臺灣資安館，以「物聯網應用生態圈信任服務」共築全方位可信任OT網路安全防護網。

臺網公司總經理郭昭宏總經理日前表示，TWCA與椰棗科技合作，積極地拓展不同物聯網應用場景，例如透過IoT閘道設備將遠端診療資訊安全傳輸至醫療中心、充電樁能源管理IoT設備與雲端伺服器間的信任機制、以及智慧工廠中資源存取身分鑑別閘道器等應用，期望能協助國內物聯網生態系的業者，藉由打造可信任的物聯網設備，建構物聯網應用的資安基礎建設。

郭昭宏表示，因應近年來物聯網飛速發展，IoT基礎建設越來越受重視。臺網公司與椰棗科技合作參展聯手打造AI驅動的可信賴智慧製造建置關鍵。結合臺網公司自身憑證技術推動透過「設備信任機制」提供「物聯網應用生態圈信任服務」。

臺網公司指出，這項服務的信任機制劃分為七個層面，每一層都對應著特定的設備階段與資安需求，七個層面分別歸納為對身分、來源、以及應用面的信任，並涵蓋從設備製造、移轉、到實際應用的生命週期；目的是在物聯網應用上達到全方位信任，降低設備身分遭駭、資料洩漏或未經授權操作的風險。

臺網公司旗下TWID身分識別中心自2016年成立以來，為市場上唯一對「人」的身分識別，進階發展至對「事」（如電子文件簽署、證照）認證，現更進一步發展至跨足對「物」的信任。TWID「人與物的信任基礎建設」結合數位憑證、身分識別、並且接軌國際趨勢像FIDO聯盟提出的FDO零接觸導入流程，協助製造業與應用單位強化資安合規，建構一套完整的物聯網資安基礎建設。