資策會《樂齡盃》巡迴巴士啟動 助樂齡族群具備防災、防詐能力

樂齡族群有人熟練使用AI生成圖像，有人卻仍困在智慧型手機操作的門檻，為縮短中高年齡在數位素養上的落差，財團法人資訊工業策進會數位教育研究所（資策會教研所）舉辦《2025樂齡盃數位國民資訊生活大挑戰》競賽，21日於花蓮稻香社區，攜手地方單位推廣防災、防詐與資訊應用能力，實踐「年齡無限制，數位無隔閡」的理念。

由資策會教研所主辦《2025樂齡盃數位國民資訊生活大挑戰》競賽，係以巡迴巴士的形式，深入全臺進行活動與數位教育推廣，首站串聯花蓮吉安數位機會中心、國立臺灣師範大學，並邀請花蓮縣警察局與消防局參與，透過實作體驗與互動教學，協助樂齡族群提升資訊判讀、網路安全及應變能力。

花蓮縣吉安鄉鄉長游淑貞表示，隨著科技發展快速，許多長輩擔心與數位社會脫節，非常開心能有這樣的活動，幫助長輩們學習接觸數位工具，接軌現代的數位生活，希望有更多樂齡族群參與學習，有新的數位生活體驗，也能在《樂齡盃》競賽中展現成果。

資策會教研所主任劉錦芳則指出，《樂齡盃》邁向第三年，今年首度啟動巡迴巴士，深入全臺高齡社區，走入長輩日常生活領域，透過現場互動、手把手引導，讓長輩們能更容易融入數位世界，並貼近實際生活需求，她也強調，此次全面升級的競賽，不僅希望提升參與的樂趣，更要讓長輩獲得成就感，並逐步建構屬於自己的數位成就護照。