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緯謙攜微軟 Copilot Studio助客戶打造企業專屬AI Agent

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯謙攜手微軟助企業提升業務效率。記者吳康瑋／攝影
緯謙攜手微軟助企業提升業務效率。記者吳康瑋／攝影

隨著近期貿易戰的不斷升溫，全球企業也面臨著巨大的考驗，而創新雲端服務供應商緯謙（WiAdvance）也攜手合作夥伴微軟，將微軟最新發布的Copilot Studio平台工具提供給旗下客戶來導入，緯謙表示，在成本越來越高的時局，唯有提升工作效率，才有辦法突破僵局，而微軟Copilot Studio將能為用戶打造專屬AI Agent，以滿足組織多樣化需求，助企業提升業務效率，實現智能化未來。

緯謙表示，現代商業環境中，企業面臨著日益複雜的挑戰和逐日增加的競爭壓力，而為了提升效率、增強客戶體驗並保持競爭優勢，也有越來越多的企業開始尋求人工智慧的幫助，而Copilot Studio為企業提供強大且靈活的平台，幫助企業打造專屬AI Agent實現智能化運營，並通過定製化解決方案、強大的技術支援和簡便的操作界面，滿足企業多樣化需求，提升業務效率和競爭力。

對此，緯謙也於21日攜手台灣微軟召開實體研討會，並派出旗下數據智能與AI發展部技術副理以「運用Copliot Studio輕鬆打造專屬機器人」為題，進行應用面的說明，吸引大批用戶到場參與；而台灣微軟也派出旗下合作夥伴解決方案架構師詹秉育到場，並以「探索Copilot Studio的奧秘」為題登台開講，並親自為現場客戶釋疑。

微軟旗下Copilot Studio平台，透過提供企業客戶建立「專屬AI助理」的方式，讓客戶夥伴能夠確實的實現更高的企業價值，而這個端到端交談AI平台，透過生成式AI和大型語言模型設計交談式應用程式，讓用戶隨心所欲輕鬆建立，且自訂Copilot適用於Microsoft 365，還可以連結其他應用程式，包括「Teams、Facebook、LINE」等App交互操作，客戶可藉由Copilot Studio打造專屬AI Agent，確實提升企業生產力。

緯謙攜手微軟助企業提升業務效率。記者吳康瑋／攝影
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