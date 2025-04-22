中環投近7.9億元 買入台積電、順達科持股

中環（2323）21日公告，於4月17日~4月21日取得台積電56萬股，每股845.65元，交易總額4億7356萬6319元；另於4月1日~4月21日取得順達科205.5萬股，每股151.87元，交易總額3億1209萬4044元。合計投入金額7億8566萬363元。

中環4月11日曾公告，在4月2日到11日之間，以每股593.85賣出華碩575張，虧損1,587多萬元；以每股858.66元賣出台積電512張，虧損3,000多萬元；以每股199.98元賣出廣達1,890張，虧損5,114多萬元。合計3檔股票虧損9,702餘萬元。當時也宣布以815.39元「攤平」神山450張。

台積電21日股價跌15元、收低在835元，順達跌1元、收156元，中環跌0.25元、收7.52元。