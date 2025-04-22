中環投近7.9億元 買入台積電、順達科持股
中環（2323）21日公告，於4月17日~4月21日取得台積電56萬股，每股845.65元，交易總額4億7356萬6319元；另於4月1日~4月21日取得順達科205.5萬股，每股151.87元，交易總額3億1209萬4044元。合計投入金額7億8566萬363元。
中環4月11日曾公告，在4月2日到11日之間，以每股593.85賣出華碩575張，虧損1,587多萬元；以每股858.66元賣出台積電512張，虧損3,000多萬元；以每股199.98元賣出廣達1,890張，虧損5,114多萬元。合計3檔股票虧損9,702餘萬元。當時也宣布以815.39元「攤平」神山450張。
台積電21日股價跌15元、收低在835元，順達跌1元、收156元，中環跌0.25元、收7.52元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言