黃仁勳會日相 談AI電力需求

輝達執行長黃仁勳昨天在東京拜會日本首相石破茂，他呼籲日本提高發電量，以因應ＡＩ的需求。

彭博資訊報導，黃仁勳會後向媒體表示，他和石破茂討論了日本是如何在發展ＡＩ處於絕佳位置，因為日本在機器人學和工業製造方面都居於領先地位。但他也告訴石破茂，ＡＩ的發展和創造需要許多能源。

黃仁勳說，「這個國家需要興建新的基礎設施。能源對所有的工業成長來說都至關重要。」黃仁勳一反平常的黑色皮衣裝扮，穿著一套藍色西裝和領帶出席會談。

資源匱乏的日本正在衡量如何在重啟核電面臨挑戰之際，提供資料中心所需的龐大電力。石破茂已表示，日本將考慮投資美國阿拉斯加的四四○億美元液化天然氣。