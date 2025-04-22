快訊

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

緊跟超微、蘋果 傳英特爾下單台積2奈米

聯合報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電奈米製程預計今年下半年進入量產，除了日前公開相關下單訊息的超微（ＡＭＤ），以及一般預期將採用的大客戶蘋果之外，市場最新傳出英特爾也已加入台積二奈米製程首批客戶行列，而這三大客戶的產品也正在台積電新竹廠區緊鑼密鼓準備試產，以利後續調整良率。

針對上述傳聞，台積電表示，不評論市場傳聞，也不評論特定客戶業務。英特爾對於相關消息也不予置評。

去年二月時任英特爾執行長的基辛格證實，英特爾將把兩款處理器關鍵的運算晶片塊（Compute tile）首度交給台積電生產。

英特爾這兩款產品就是後來的Intel Core Ultra 200V系列筆電處理器（代號Lunar Lake），與該公司首款ＡＩ ＰＣ桌上型處理器Intel Core Ultra 200S系列（代號Arrow Lake）。其中運算晶片塊是利用台積電N3B製程生產，ＧＰＵ晶片塊以台積電N5P製程生產，SoC與I/O晶片塊則以台積電N6製程生產。

如今英特爾執行長由陳立武接任，再傳出英特爾會在自家產品採用台積電二奈米製程。據了解，目前雙方在此製程僅先有一款產品進行合作，外界推測，可能是英特爾明年要推出ＰＣ處理器Nova Lake其中的運算晶片塊。

超微執行長蘇姿丰日前訪台，公布超微成為第一家使用台積電二奈米製程技術的高效能運算（ＨＰＣ）客戶，首款打造晶片是超微明年將上市的第六代ＥＰＹＣ伺服器處理器「Venice」。

台積電近期在致股東報告書中揭露，二奈米製程技術開發依照計畫進行，且有良好進展，採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。主要客戶已完成二奈米矽智財設計，並開始進行驗證。

台積電先前提到，預期二奈米製程技術，在前兩年的新設計定案數量，將高於三奈米及五奈米製程技術的前兩年，主要是受到智慧手機與高效能運算（ＨＰＣ）應用的推動。

台積電 奈米 英特爾

延伸閱讀

美科技業財報聚焦「中國風險」 將成說明會熱議話題

川普關稅海嘯來襲！台積法說前夕 二大外資再加入「降價陣營」

陳立武上任後首樁處分非核心事業 處分Altera 51%

賠慘了！英特爾把Altera的51%股權售予銀湖

相關新聞

黃仁勳會日相 談AI電力需求

輝達執行長黃仁勳昨天在東京拜會日本首相石破茂，他呼籲日本提高發電量，以因應ＡＩ的需求。

緊跟超微、蘋果 傳英特爾下單台積2奈米

台積電二奈米製程預計今年下半年進入量產，除了日前公開相關下單訊息的超微（ＡＭＤ），以及一般預期將採用的大客戶蘋果之外，市...

英特爾執行長陳立武5月中來台 參加公司40周年慶並拜會供應鏈

英特爾新任執行長陳立武預定本月29日將出席加州聖荷西舉行的Intel Foundry Direct Connect發表主...

旺矽告侵權纏訟逾6年 穎崴：對公司財務業務無重大影響

穎崴（6515）遭旺矽（6223）告侵權纏訟逾6年，21日公司公告，公司收到智慧財產及商業法院送達旺矽科技股份有限公司對...

攸關台積電設廠！中科擴建二期土建工程將開工 廉政平台先啟動

攸關台積電設廠的「中科台中園區擴建二期開發計畫－土建工程第一期」今由中科管理局舉辦「機關採購廉政平台啟動儀式」。中科管理...

英業達會長葉國一歡慶85大壽 「6祝壽金句」成派對亮點

代工大廠英業達（2356）自1975年成立至今，已邁過了50個年頭，從早期製造計算機、電話機，一路跨進筆電、伺服器製造鏈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。