緊跟超微、蘋果 傳英特爾下單台積2奈米

台積電二奈米製程預計今年下半年進入量產，除了日前公開相關下單訊息的超微（ＡＭＤ），以及一般預期將採用的大客戶蘋果之外，市場最新傳出英特爾也已加入台積二奈米製程首批客戶行列，而這三大客戶的產品也正在台積電新竹廠區緊鑼密鼓準備試產，以利後續調整良率。

針對上述傳聞，台積電表示，不評論市場傳聞，也不評論特定客戶業務。英特爾對於相關消息也不予置評。

去年二月時任英特爾執行長的基辛格證實，英特爾將把兩款處理器關鍵的運算晶片塊（Compute tile）首度交給台積電生產。

英特爾這兩款產品就是後來的Intel Core Ultra 200V系列筆電處理器（代號Lunar Lake），與該公司首款ＡＩ ＰＣ桌上型處理器Intel Core Ultra 200S系列（代號Arrow Lake）。其中運算晶片塊是利用台積電N3B製程生產，ＧＰＵ晶片塊以台積電N5P製程生產，SoC與I/O晶片塊則以台積電N6製程生產。

如今英特爾執行長由陳立武接任，再傳出英特爾會在自家產品採用台積電二奈米製程。據了解，目前雙方在此製程僅先有一款產品進行合作，外界推測，可能是英特爾明年要推出ＰＣ處理器Nova Lake其中的運算晶片塊。

超微執行長蘇姿丰日前訪台，公布超微成為第一家使用台積電二奈米製程技術的高效能運算（ＨＰＣ）客戶，首款打造晶片是超微明年將上市的第六代ＥＰＹＣ伺服器處理器「Venice」。

台積電近期在致股東報告書中揭露，二奈米製程技術開發依照計畫進行，且有良好進展，採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。主要客戶已完成二奈米矽智財設計，並開始進行驗證。

台積電先前提到，預期二奈米製程技術，在前兩年的新設計定案數量，將高於三奈米及五奈米製程技術的前兩年，主要是受到智慧手機與高效能運算（ＨＰＣ）應用的推動。