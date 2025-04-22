台積電2奈米 英特爾下單…法人看好下半年業績熱轉

台積電（2330）規劃下半年量產2奈米製程，近期相關客戶陸續浮上檯面，繼超微宣布下單台積電2奈米後，市場傳出，英特爾也加入台積電2奈米首批客戶行列，將用於生產下世代PC處理器，現正於台積電新竹廠區緊鑼密鼓準備試產，以利後續調整良率。

對此，台積電表示不評論市場傳聞，也不評論特定客戶業務。英特爾也不對相關消息置評。法人看好，隨著2奈米客戶訂單持續湧進，將助益台積電下半年業績持續熱轉。

英特爾已是台積電先進製程主要客戶之一，去年2月，英特爾當時執行長基辛格證實，已把兩款處理器關鍵的運算晶片塊（Compute tile）首度交給台積電生產，這兩款產品就是後來的Intel Core Ultra 200V系列筆電處理器（代號Lunar Lake），與該公司首款AI PC桌上型處理器Intel Core Ultra 200S系列（代號Arrow Lake）。

其中，運算晶片塊以台積電N3B製程生產，GPU晶片塊以台積電N5P製程生產，SoC與I／O晶片塊則以台積電N6製程生產。

如今英特爾執行長改由陳立武領軍，最新傳出該公司會在自家產品內接續採用台積電2奈米生產。

據了解，目前雙方在2奈米製程僅先合作一款產品，外界推測，可能是英特爾明年要推出PC處理器Nova Lake其中的運算晶片塊。

針對2奈米進展，台積電在最新的股東會致股東報告書中揭露，2奈米製程技術開發依照計畫進行，且有良好進展，採用第一代奈米片電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。

台積電並提到，主要客戶已完成2奈米矽智財（IP）設計，並開始驗證。台積電並發展低阻值重置導線層、超高效能金屬層間電容，以持續進行2奈米製程技術效能提升。其2奈米製程技術在滿足客戶對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有的IC創新者都正在與其合作。