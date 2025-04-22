英特爾、台積電 競爭又合作

英特爾以靈活彈性採用第三方產能生產自家晶片之際，仍積極擴展晶圓代工業務，該公司將於下周在加州聖荷西舉行「Intel Foundry Direct Connect」活動，執行長陳立武將發表主題演講，同時，該活動預期將聚焦於英特爾系統級晶圓代工設計和製造的最新技術進展。

這意味英特爾與台積電仍是「競爭又合作」的關係。尤其先前市場盛傳，台積電（2330）要與英特爾合資經營晶圓廠，台積電董事長魏哲家上周於法說會上直言：「目前沒有與其他公司討論任何合資，或是技術授權、轉移及共享」。即便沒有點名廠商，外界解讀，魏哲家以直球對決，直接挑明、破除近期滿天飛的流言，未來兩家公司競合態勢更受矚目。

英特爾積極展現重回技術領先地位的企圖心，該公司積極開發Intel 18A製程，強調是其自2011年將鰭式場效電晶體（FinFET）導入量產以來，最重要的電晶體創新。另外，英特爾也正研發14A製程，預計將提供給外部客戶，並標榜與18A製程相比，在性能功耗比及密度提升方面有所改進。

Intel 18A製程採用PowerVia背部供電及RibbonFET環繞式閘極技術，強調可顯著改善每瓦效能和密度。英特爾先前提到，Panther Lake處理器將是其首款以18A製程生產的處理器，預計今年下半推出，後續進一步大規模量產。

另外， Clearwater Forest將是英特爾第一款採用Intel 18A製程生產的伺服器處理器，規畫於2026年上半年推出。英特爾於今年稍早時提到，其美國亞利桑那州Fab52製造中心正進行製程設備安裝，以支援今年的18A製程量產。

【記者簡永祥／台北報導】英特爾新任執行長陳立武將在5月中旬台北國際電腦展（COMPUTEX）前來台，出席英特爾在台40周年慶，向台灣供應鏈發表未來的轉型策略，是陳立武就任英特爾CEO後首度來台，引起全球關注。