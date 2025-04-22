川普暫緩90天開徵對等關稅 封測廠急單湧現 產能拉高
面板驅動IC封測廠因應金價上揚，調升報價之際，近期美國總統川普暫緩90天開徵對等關稅，使得晶片業湧現提前備貨潮，驅動IC廠也著忙出貨，讓頎邦（6147）、南茂（8150）等後段封測廠同步坐享急單效應，拉升產能利用率。
供應鏈透露，川普的對等關稅政策不確定因素仍在，晶片業紛紛提前備貨以分散風險，加上國際大廠「去中化」態勢延續，台灣IC設計業成為業界下單首選。
驅動IC業者指出，近期筆電品牌急單陸續湧進，原先首季只是調高備貨量，現在則要在90天寬限期內大量備貨，因此筆電、手機用驅動IC拉貨將會比上季更猛烈，研判第3季需求將提前在第2季完成。
業界分析，上游驅動IC設計業者湧入急單，頎邦、南茂等下游封測業者同步受惠，急單支撐產能利用率。頎邦近期業績同步回溫，3月合併營收18.3億元，站上近五個月來高點，月增9.16%，年增19.5%；首季合併營收51.4億元，年成長20%，是近三年同期最佳。
南茂同樣受惠急單效應，3月合併營收20.3億元，為七個月來新高，月增15.7%，年增5.09%；首季合併營收55.3億元，攀上三年來同期高點，年成長2.09%。
展望未來，南茂評估本季至第3季過後，客戶後續需求將趨於明朗，下半年表現將優於上半年，但也坦言低階產品市場競爭激烈，經營環境相對較具挑戰。
南茂先前指出，將根據實際產能利用率狀況與客戶後續需求，審慎規劃資本支出，面對國際貿易的不確定，將持續關注市場變化。
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