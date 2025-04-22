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面板業短暫急單…不用太開心

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

川普政府延後90天實施對等關稅，使得面板業近期傳出急單潮，惟研調機構集邦科技（TrendForce）提醒業界不要因此太開心。集邦認為，即便業界出現短暫急單，可能也會受制於面板零組件備料不及而無法完全滿足需求，都讓整體供應鏈在出貨操作上更為小心。

集邦指出，近期中小尺寸面板應對關稅議題報價呈不同調走勢，監視器（Monitor）面板因對等關稅90天豁免出現急單潮，是唯一漲價的應用。筆電（NB）雖也有關稅豁免期，但對面板追價態勢不積極。

集邦科技研究副總范博毓表示，監視器面板因為納入IT產品，取得對等關稅90天暫時豁免，部分品牌客戶轉向積極備貨，期望趕在豁免期限前，盡可能拉高出貨規模；面板零組件有一定程度受惠，讓監視器面板價格續保上漲動能。

但考量後續關稅措施的不確定性因素仍多，面板廠擔心未來需求恐大幅轉弱，不敢太過積極讓價格漲幅過大。觀察4月監視器面板價格走勢，估計與3月漲幅相若，Open Cell面板約漲0.2至0.3美元；面板模組方面，21.5吋約漲0.2美元，23.8吋與27吋上漲0.2至0.3美元不等。

筆電產品雖然也獲得對等關稅90天暫時豁免，但是品牌客戶的筆電面板備貨並未全面轉為積極。

筆電 關稅 面板

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