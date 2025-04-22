集邦示警TV面板市況不妙 品牌大砍單…群創、友達戒備

面板市況急轉直下，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（21）日示警，電視需求本季起走弱，大多數電視品牌本月下修訂單，使得本季電視面板採購量恐僅季增2%，遠不如預期。

法人指出，電視面板是目前面板業者最重要的出海口，隨著電視品牌廠下修訂單，將不利面板產業，群創（3481）、友達（2409）等面板廠警戒。

集邦科技研究副總范博毓表示，由於整體需求回檔，當下面板廠的態度比首季保守，也因此，4月電視面板價格將由首季的漲價態勢全面轉為持平。

范博毓分析，4月電視面板需求開始修正，主要是品牌客戶庫存已增加到一定水位，加上川普政府的關稅措施後續仍充滿不確定性，大多數品牌廠從4月開始下修訂單，僅少數客戶第2季增加面板需求。

集邦觀察，主要電視品牌客戶第2季採購量預估僅季增2%，較前一版本下修不少。考量近期電視面板報價已從首季上揚格局轉為平盤，隨著需求走弱，後續報價走勢承壓，面板廠期望透過5月以產能調控策略因應，藉此讓供需趨於穩定，以降低後續價格下跌風險。

展望後市，面板雙虎同聲認為美國關稅政策是最大不確定性。群創董事長洪進揚坦言，關稅議題確實讓客戶們下急單搶拉貨，但也可能導致下半年傳統旺季需求受影響，面臨「旺季不旺」壓力。

洪進揚說明，群創直接出貨美國市場約占8%至10%，間接出貨約占10%至15%，加總約為二成左右。美國公布各國開徵對等關稅稅率及時間反覆，現又因為有90天豁免期，造成原本暫停拉貨的客戶急拉訂單，讓第2季訂單超乎預期，尚待觀察是否影響第3季需求。

友達董事長彭双浪不諱言：「關稅帶來的長期衝擊太大了！」，由於白宮政策反覆，廠商很難做出正確決定，今年原本向好的展望恐落空。

彭双浪分析，友達年初原本預期，今年面板市場供需朝健康的方向走，並且回到正常的季節循環，惟關稅議題不確定性大，有可能造成季節性需求改變。這個現象已經從去年第4季到今年第1季客戶端提早拉貨、補庫存，至目前尚待消化庫存的現象觀察得到。

友達估算，該公司直接出貨到美國營收約2億美元，若由客戶端推估，受到美國關稅影響的營收占比約12%。