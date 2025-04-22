系微董座王志高兼任總座

系微（6231）昨（21）日公告，為因應國際情勢暨美國相關影響，原總經理莊鈴文職務調整，由董事長王志高兼任總經理職務，即日起生效。

業界觀察，系微主要產品為PC BIOS，不會直接受到美國新增的對等關稅影響，由於無關硬體層面，就算有影響應該也是間接性受客戶需求影響，此次人事調動，暫時看不出與美國有直接關係，後續仍待系微釋出更多的說明。

從整體PC產業角度觀察，目前業界公認最大風險為川普對等關稅引起的貿易戰，直接影響就是全球最大的PC市場美國，其次則是川普政府政策反覆，在經濟前景不確定性大增下，恐導致民眾、企業消費縮手，進一步影響市場需求。

但從產業面因素來看，今年PC業者仍普遍看好出貨成長將優於去年，預期系微也將受惠產業趨勢，帶動其PC業務增長。

展望後市，王志高先前表示，目前已有不少廠商積極開發WoA處理器，預期2025年將有更多相關案子，而系微是同業中支援最齊全的業者，且在安謀架構收費略高於x86架構下，預計將帶動系微2025年營運成長。