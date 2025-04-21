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英特爾執行長陳立武5月中來台 參加公司40周年慶並拜會供應鏈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾執行長陳立武已確定5月中來台參與英特爾在台40周年慶，並在晚宴向供應鏈說明英特爾轉型大計。（美聯社）
英特爾執行長陳立武已確定5月中來台參與英特爾在台40周年慶，並在晚宴向供應鏈說明英特爾轉型大計。（美聯社）

英特爾新任執行長陳立武預定本月29日將出席加州聖荷西舉行的Intel Foundry Direct Connect發表主題演講，這也是陳立武上任後第二場同時針對外界關注的晶圓代工未來發展，所做的專題演講。

陳立武也預定5月中旬，即台北國際電腦展前來台，出席英特爾在台40周年慶並在晚宴中向在台供應鏈發表未來的轉型策略，重新供應商士氣，詳細慶祝活動已積極籌畫中，這也將是陳立武上任後首次以CEO身份來台，預料將引起全球關注。

英特爾今日發出邀請函指出，陳立武的專題演說，將為這次盛會拉開序幕，隨後英特爾執行副總裁、技術與營運長暨英特爾晶圓代工技術與製造部門總經理Naga Chandrasekaran與英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務總經理Kevin O’Buckley將接續發表演說。

英特爾強調，這次活動將聚焦於英特爾晶圓代工如何透過獨特的系統級晶圓代工能力和多元全球製造布局，為客戶提供卓越的服務與最新技術進展。Intel Foundry Direct Connect將齊聚客戶、產業技術專家和生態系夥伴，深入了解英特爾晶圓代工的策略、先進製程以及封裝與測試技術。

陳立武上任後，在出席3月31日至4月1日舉辦Intel Vision活動，已宣布不會分割晶圓代工事業，但確立會處分非核心事業。稍早董事會通過同意以44.6億美元（約新台幣1450億元）出售可編程晶片業務Altera的51%股權，予私募基金銀湖（Silver Lake），為英特爾轉型復興計畫注入資金。

陳立武也採取精簡其領導團隊，仍強化發展AI事業的發展方向，要求重要的AI晶片部門未來將直接向他彙報，陳立武也提拔了網路晶片主管凱提（Sachin Katti）為技術長和人工智慧（AI）主管。

晶圓代工 英特爾 陳立武

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