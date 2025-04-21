旺矽告侵權纏訟逾6年 穎崴：對公司財務業務無重大影響
穎崴（6515）遭旺矽（6223）告侵權纏訟逾6年，21日公司公告，公司收到智慧財產及商業法院送達旺矽科技股份有限公司對本公司所提專利侵權訴狀。
穎崴公告，收到法律事件之相關文書案號:114年度民補字第71號原告以公司型號「T239」垂直式探針卡侵害原告5項中華民國發明專利及1項新型專利，向智慧財產及商業法院提起損害賠償等訴訟。
穎崴公告，處理過程：公司將委請律師處理本案。對公司財務業務影響及預估影響金額：公司目前均正常營運，對公司財務業務無重大影響。
穎崴公告，因應措施及改善情形：將委請律師處理本案，以維護公司商譽及全體股東權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言