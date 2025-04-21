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旺矽告侵權纏訟逾6年 穎崴：對公司財務業務無重大影響

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
穎崴科技。業者提供
穎崴科技。業者提供

穎崴（6515）遭旺矽（6223）告侵權纏訟逾6年，21日公司公告，公司收到智慧財產及商業法院送達旺矽科技股份有限公司對本公司所提專利侵權訴狀。

穎崴公告，收到法律事件之相關文書案號:114年度民補字第71號原告以公司型號「T239」垂直式探針卡侵害原告5項中華民國發明專利及1項新型專利，向智慧財產及商業法院提起損害賠償等訴訟。

穎崴公告，處理過程：公司將委請律師處理本案。對公司財務業務影響及預估影響金額：公司目前均正常營運，對公司財務業務無重大影響。

穎崴公告，因應措施及改善情形：將委請律師處理本案，以維護公司商譽及全體股東權益。

科技股 穎崴

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